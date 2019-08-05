В Анапе отдыхавший росгвардеец спас тонущего ребенка

"Второго августа в Анапе сотрудник главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, находясь в отпуске, спас тонущего в море ребенка. О поступке офицера стало известно из благодарственного письма, поступившего в адрес руководства главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. Мать спасенного – жительница Кубани Виктория Герасименко разыскала спасителя своего сына и выразила ему слова признательности", - отмечает ведомство.

По данным пресс-службы главка, майор полиции Николай Братик отдыхал на одном из пляжей города-курорта и услышал детские крики о помощи, мать мальчика стала звать на помощь, офицер бросился в воду и вытащил ребенка на берег. Как позже выяснилось, у 11-летнего мальчика свело ноги судорогой, он испугался, стал громко кричать и уходить под воду. По данным Росгвардии, медицинская помощь ему не потребовалась.