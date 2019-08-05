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РИА Новости

В Анапе отдыхавший росгвардеец спас тонущего ребенка

Вчера, 16:24
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© Фото : пресс-служба Южного округа войск национальной гвардии Российской ФедерацииСотрудник Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю майор полиции Николай Братик, спасший тонущего в море ребенка, находясь в отпуске в Анапе
Сотрудник Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю майор полиции Николай Братик, спасший тонущего в море ребенка, находясь в отпуске в Анапе
© Фото : пресс-служба Южного округа войск национальной гвардии Российской Федерации
Сотрудник Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю майор полиции Николай Братик, спасший тонущего в море ребенка, находясь в отпуске в Анапе. Архивное фото
КРАСНОДАР, 5 авг - РИА Новости. Офицер Росгвардии, находившийся в отпуске, спас в Анапе тонущего мальчика, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
"Второго августа в Анапе сотрудник главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, находясь в отпуске, спас тонущего в море ребенка. О поступке офицера стало известно из благодарственного письма, поступившего в адрес руководства главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. Мать спасенного – жительница Кубани Виктория Герасименко разыскала спасителя своего сына и выразила ему слова признательности", - отмечает ведомство.
Сотрудник Росгвардии
5 января, 13:01
В Усть-Илимске росгвардеец спас ребенка, оказавшегося без одежды на улице
По данным пресс-службы главка, майор полиции Николай Братик отдыхал на одном из пляжей города-курорта и услышал детские крики о помощи, мать мальчика стала звать на помощь, офицер бросился в воду и вытащил ребенка на берег. Как позже выяснилось, у 11-летнего мальчика свело ноги судорогой, он испугался, стал громко кричать и уходить под воду. По данным Росгвардии, медицинская помощь ему не потребовалась.
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