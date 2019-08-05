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РИА Новости
Культура

Диджей Дипло выкладывал фото в Инстаграм, когда его самолет мог разбиться

Вчера, 17:58
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© Willy SanjuanАмериканский диджей Diplo
Американский диджей Diplo
© Willy Sanjuan
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Диджей Дипло (Томас Уэсли Пентц) загружал фотографии в Инстаграм во время полета, когда выяснилось, что прямо в воздухе у частного самолета треснуло лобовое стекло.
"Дорогие, я только что узнал, что у самолета треснуло лобовое стекло. Пилоты сидят в кислородных масках. Я не уверен, что сегодня вечером буду выступать. Радует, что члены экипажа оставили Wi-Fi включенным. Мне остается только сидеть и вести свой блог", - написал музыкант.
У диджея получился настоящий репортаж, так как он постоянно обновлял свой пост, держа поклонников в курсе событий.
"Мы приземлились. Никто не умер. Одно знаю точно – я не собираюсь умирать", - добавил Дипло.
В итоге концерты в Миннеаполисе и Колумбусе состоялись.
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