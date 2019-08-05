Диджей Дипло выкладывал фото в Инстаграм, когда его самолет мог разбиться

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Диджей Дипло (Томас Уэсли Пентц) загружал фотографии в Инстаграм во время полета, когда выяснилось, что прямо в воздухе у частного самолета треснуло лобовое стекло.

"Дорогие, я только что узнал, что у самолета треснуло лобовое стекло. Пилоты сидят в кислородных масках. Я не уверен, что сегодня вечером буду выступать. Радует, что члены экипажа оставили Wi-Fi включенным. Мне остается только сидеть и вести свой блог", - написал музыкант.

У диджея получился настоящий репортаж, так как он постоянно обновлял свой пост, держа поклонников в курсе событий.

"Мы приземлились. Никто не умер. Одно знаю точно – я не собираюсь умирать", - добавил Дипло.