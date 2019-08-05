Выход США из ДРСМД может возобновить гонку вооружений, заявил Путин

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Выход США из ДРСМД может возобновить ничем не сдерживаемую гонку вооружений, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина в связи с односторонним выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Такой сценарий означает возобновление ничем не сдерживаемой гонки вооружения. И чтобы избежать хаоса, в котором нет никаких правил, ограничений и законов, - нужно еще раз взвесить все возможные опасные последствия и начать серьезный диалог без двусмысленностей и по существу", - говорится в заявлении.

Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.