Россия не отказывается от своих односторонних обязательств, заявил Путин

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в заявлении в связи с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) подчеркнул, что РФ не отказывается от взятых на себя односторонних обязательств.
"Мы не отказываемся от взятых на себя односторонних обязательств, все наши действия будут носить исключительно ответный, зеркальный характер. Это касается разработки, производства и размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Мы не будем их размещать в тех регионах и до тех пор, пока там не будут развернуты ракеты средней и меньшей дальности американского производства", - цитирует заявление Путина пресс-служба Кремля.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.