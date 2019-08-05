Россия не отказывается от своих односторонних обязательств, заявил Путин

"Мы не отказываемся от взятых на себя односторонних обязательств, все наши действия будут носить исключительно ответный, зеркальный характер. Это касается разработки, производства и размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Мы не будем их размещать в тех регионах и до тех пор, пока там не будут развернуты ракеты средней и меньшей дальности американского производства", - цитирует заявление Путина пресс-служба Кремля.