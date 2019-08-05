Россия рассчитывает на чувство ответственности Вашингтона, заявил Путин

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия, несмотря на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), рассчитывает на здравый смысл, на чувство ответственности Вашингтона и их союзников, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.

"Несмотря на произошедшее, мы все же рассчитываем на здравый смысл, на чувство ответственности американских коллег и их союзников - и перед своими народами, и перед всем международным сообществом", - цитирует президента пресс-служба Кремля.

Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.