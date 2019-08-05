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РИА Новости

В Курганской области будут судить женщину, оставившую детей в горящем доме

Вчера, 16:06
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 5 авг - РИА Новости. Прокуратура направит в суд уголовное дело в отношении жительницы Курганской области, которая во время пожара покинула свой дом, оставив там трех спящих детей, дети в результате погибли, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.
Следствие ранее сообщало, что в конце января в деревне Раздольное Юргамышского района Курганской области загорелся частный дом. После тушения пожара были найдены тела трех детей 2010, 2012, 2013 годов рождения. Их матери удалось спастись, сейчас она госпитализирована. В СК полагают, что причиной возгорания могло стать нарушение правил противопожарного режима при эксплуатации электрооборудования. Было заведено дело.
Здание Следственного комитета РФ в Техническом переулке.
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"Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении молодой женщины… Уголовное дело после вручения обвиняемому обвинительного заключения будет направлено в районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Женщина обвиняется в совершении преступлений по части 3 статьи 219 УК РФ и статьи 125 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оставление в опасности лица, находящегося в опасном для жизни состоянии"), уточняется в сообщении.
Прокуратура добавляет, что обвиняемая включила и оставила на ночь в доме обогреватель кустарного производства. После возгорания она не предприняла мер по спасению оставшихся в доме детей, самостоятельно покинув горящее жилье, поясняется в сообщении.
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