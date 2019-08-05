В Курганской области будут судить женщину, оставившую детей в горящем доме

ЧЕЛЯБИНСК, 5 авг - РИА Новости. Прокуратура направит в суд уголовное дело в отношении жительницы Курганской области, которая во время пожара покинула свой дом, оставив там трех спящих детей, дети в результате погибли, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.

Следствие ранее сообщало, что в конце января в деревне Раздольное Юргамышского района Курганской области загорелся частный дом. После тушения пожара были найдены тела трех детей 2010, 2012, 2013 годов рождения. Их матери удалось спастись, сейчас она госпитализирована. В СК полагают, что причиной возгорания могло стать нарушение правил противопожарного режима при эксплуатации электрооборудования. Было заведено дело.

"Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении молодой женщины… Уголовное дело после вручения обвиняемому обвинительного заключения будет направлено в районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Женщина обвиняется в совершении преступлений по части 3 статьи 219 УК РФ и статьи 125 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оставление в опасности лица, находящегося в опасном для жизни состоянии"), уточняется в сообщении.