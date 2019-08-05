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РИА Новости
Новости Подмосковья

Детские пособия за сентябрь в Московской области выплатят раньше

Вчера, 16:04
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© РИА Новости / Илья ПиталевПодготовка школьников к новому учебному году
Подготовка школьников к новому учебному году
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В Подмосковье сентябрьское детское пособие выплатят раньше срока. Деньги поступят за два месяца сразу – и за август, и за сентябрь, сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра социального развития региона Ирину Фаевскую.
"В связи с подготовкой детей к новому учебному году, традиционно мы осуществляем опережающую выплату ежемесячного денежного пособия на детей. В первую очередь мы делаем это для удобства родителей", – рассказала Фаевская.
Кроме того, семьям, получающим федеральную ежемесячную выплату при рождении первого ребенка, начислят деньги за июль и август. В Московской области на детей до полутора лет полагается 2273 рубля, от полутора до трех – 4333 рубля, от трех до семи – 1137 рублей, от семи и старше – 570 рублей.
Семьям, где мать воспитывает ребенка одна, предусмотрены другие выплаты. Так, на ребенка до полутора лет предусмотрено 4546 рублей, от полутора до трех – 6606 рублей, от трех до семи – 2273 рубля, старше семи – 1136 рублей.
В Московской области многодетным семьям предусмотрена выплата в размере трех тысяч рублей за школьную форму. В этом году льготу оформили уже на 12 735 детей.
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