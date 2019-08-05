Советник Зеленского предложил создать IT министерство

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Советник президента Украины Владимира Зеленеского Михаил Федоров считает, что IT министерство не нужно делать отдельной структурой, а можно трансформировать уже имеющееся министерство информационной политики.
"IT-министерство" звучит, конечно, некорректно. Мне больше нравится "министерство цифровых трансформаций"… Я считаю, что создавать новое министерство не нужно. Нужно трансформировать какое-то существующее - например, министерство информационной политики. И объединить в нем все необходимые организации, чтобы реализовывать цифровые трансформации", - заявил в понедельник Федоров в интервью украинскому изданию "Лига.Новости".
По его словам, многие страны мира уходят от цифровых министерств. "В каждом министерстве есть IT-директор или так называемый CDO (Chief Digital Officer), который реализовывает необходимое. Мы же находимся на этапе, когда нужно сформировать видение, куда Украине двигаться в ближайшие годы. Нужно собрать всех субъектов в одном месте и сделать шаг вперед", - добавил он.