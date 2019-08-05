Советник Зеленского предложил создать IT министерство

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Советник президента Украины Владимира Зеленеского Михаил Федоров считает, что IT министерство не нужно делать отдельной структурой, а можно трансформировать уже имеющееся министерство информационной политики.

"IT-министерство" звучит, конечно, некорректно. Мне больше нравится "министерство цифровых трансформаций"… Я считаю, что создавать новое министерство не нужно. Нужно трансформировать какое-то существующее - например, министерство информационной политики. И объединить в нем все необходимые организации, чтобы реализовывать цифровые трансформации", - заявил в понедельник Федоров в интервью украинскому изданию "Лига.Новости".