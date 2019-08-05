Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T16:03Z
https://ria.ru/20190805/1557182430.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155706/91/1557069186_0:176:3328:2048_1036x0_80_0_0_c32d420cae49545e2b9c05846a9fced8.jpg
РИА Новости

Советник Зеленского предложил создать IT министерство

Вчера, 16:03
159
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАгитационный плакат партии Владимира Зеленского "Слуга Народа"
Агитационный плакат партии Владимира Зеленского Слуга Народа
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Советник президента Украины Владимира Зеленеского Михаил Федоров считает, что IT министерство не нужно делать отдельной структурой, а можно трансформировать уже имеющееся министерство информационной политики.
"IT-министерство" звучит, конечно, некорректно. Мне больше нравится "министерство цифровых трансформаций"… Я считаю, что создавать новое министерство не нужно. Нужно трансформировать какое-то существующее - например, министерство информационной политики. И объединить в нем все необходимые организации, чтобы реализовывать цифровые трансформации", - заявил в понедельник Федоров в интервью украинскому изданию "Лига.Новости".
Мальчик опускает бюллетень в урну на избирательном участке во Львове в день досрочных выборов в Верховную раду Украины
Вчера, 16:00
Советник Зеленского: на следующих выборах можно будет голосовать онлайн
По его словам, многие страны мира уходят от цифровых министерств. "В каждом министерстве есть IT-директор или так называемый CDO (Chief Digital Officer), который реализовывает необходимое. Мы же находимся на этапе, когда нужно сформировать видение, куда Украине двигаться в ближайшие годы. Нужно собрать всех субъектов в одном месте и сделать шаг вперед", - добавил он.
060001
Обсудить 6
Михаил ФедоровУкраинаВ мире
Рекомендуем
Иконки социальных сетей на экране смартфона
Советник Зеленского призвал не снимать блокировку с российских соцсетей
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский обсудил с Джонсоном сотрудничество после выхода Британии из ЕС
Мальчик опускает бюллетень в урну на избирательном участке во Львове в день досрочных выборов в Верховную раду Украины
Советник Зеленского: на следующих выборах можно будет голосовать онлайн
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Эстония отказалась признавать выданные жителям Донбасса российские паспорта
Лента
новостей
Наблюдательный пункт пограничной заставы на абхазско-грузинской границе
Глава района Абхазии рассказал об угрозах со стороны Тбилиси
Газокомпрессорная станция в Закарпатской области Украины
Офис Зеленского изучит ситуацию с транзитом газа из России после 2019 года
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
Путин провел оперативное совещание Совбеза из-за выхода США из ДРСМД
Денежные купюры и монеты США и Украины
На Украине расследуют схемы отмывания денег через облигации госзайма
Косово. Вид на Приштину
Парламент самопровозглашеного Косово распустят 22 августа
Экс-глава Одесской полиции Дмитрий Головин
СМИ сообщили об аресте имущества экс-начальника одесской полиции
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
Путин поручил следить за разработкой, производством и размещением ракет США
ГЭС
В WWF не считают крупные российские ГЭС экологичными
Храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, село Бохоники
В УПЦ заявили о появлении "черных регистраторов", помогающих "новой церкви"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО признал растущее технологическое лидерство Китая
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Ассоциация юристов России прокомментировала провокации перед выборами в МГД
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:38В Магадане несколько самолетов не смогли приземлиться из-за сильного дождя
09:33Экс-главу аэропорта Якутска посадили за взятки "на благородные цели"
09:33Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
09:08В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
09:07В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
09:07В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
09:00Ученые нашли способ снизить количество пожаров в горнопромышленных районах
09:00Прорыв в биоинженерии: найден способ управлять токсичностью наночастиц
09:00"Кому нужен чистый воздух в тюрьме": как бизнес будет следить за экологией
08:57На берегу Байкала закрыли детский палаточный лагерь из-за антисанитарии
Лента новостейМолния