РЖД ограничили движение на участке в Красноярском крае из-за ЧП на складе

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. РЖД ограничили движение поездов на участке в Красноярском крае из-за взрыва на сладе боеприпасов, ожидаются задержки двух пассажирских поездов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

По данным экстренных служб региона, один ребенок и трое взрослых пострадали при взрыве на артиллерийском складе в Ачинском районе Красноярского края. МЧС сообщило об эвакуации в радиусе 20 километров.

"Движение по участку Красноярской железной дороги Ачинск – 2 - Назарово ограничено в связи с нештатной ситуацией на складах воинской части, расположенной в Ачинском районе Красноярского края (станция Улуй). Ожидаются задержки пассажирских поездов №67 Москва – Абакан и №68 Абакан – Москва", - сообщили в пресс-службе РЖД в понедельник.

Там отметили, что на движение других поездов ситуация не влияет.