Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T16:03Z
https://ria.ru/20190805/1557182410.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155718/18/1557181812_0:368:1581:1257_1036x0_80_0_0_6c384986bb373e5270290ae110960bfd.jpg
РИА Новости

РЖД ограничили движение на участке в Красноярском крае из-за ЧП на складе

Вчера, 16:03
240
© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтактеВзрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтакте
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. РЖД ограничили движение поездов на участке в Красноярском крае из-за взрыва на сладе боеприпасов, ожидаются задержки двух пассажирских поездов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
По данным экстренных служб региона, один ребенок и трое взрослых пострадали при взрыве на артиллерийском складе в Ачинском районе Красноярского края. МЧС сообщило об эвакуации в радиусе 20 километров.
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Вчера, 15:55
Очевидец приняла взрывы на военном складе под Ачинском за фейерверк
"Движение по участку Красноярской железной дороги Ачинск – 2 - Назарово ограничено в связи с нештатной ситуацией на складах воинской части, расположенной в Ачинском районе Красноярского края (станция Улуй). Ожидаются задержки пассажирских поездов №67 Москва – Абакан и №68 Абакан – Москва", - сообщили в пресс-службе РЖД в понедельник.
Там отметили, что на движение других поездов ситуация не влияет.
"На работу Транссиба происшествие не повлияло", - добавили в компании.
010110
Обсудить 0
ЧП на военном складе в Красноярском краеКрасноярский крайПроисшествия
Рекомендуем
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Личный состав воинской части в Красноярском крае укрыли в бомбоубежище
РИА
Новости
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
В Красноярском крае эвакуируют три населенных пункта и детский лагерь
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Очевидец приняла взрывы на военном складе под Ачинском за фейерверк
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края
На горящих военных складах в Красноярском крае находятся 40 тысяч снарядов
Лента
новостей
Момент взрыва на военном складе в Красноярской области попал на видео
Момент взрыва на военном складе под Красноярском попал на видео
Огнетушитель
МЧС выявило нарушения пожарной безопасности в образовательных учреждениях
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Шойгу направил своего заместителя на место ЧП под Красноярском
Сотрудники пожарной службы
Два пожарных поезда выехали на тушение пожара на складе в Красноярском крае
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
В МЧС подтвердили экстренную эвакуацию населения в Ачинске
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Росгвардия усилила наряды в Красноярском крае рядом с местом взрыва
Взрыв в Ачинском районе
На месте ЧП на складе под Красноярском применили пожарную бронетехнику
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Красноярский губернатор оценил повреждения в поселке около горящего склада
Президент РФ Владимир Путин
Россия рассчитывает на чувство ответственности Вашингтона, заявил Путин
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Первый замглавы МЧС вылетел к горящему в Красноярском крае военному складу
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Жителей Ачинска попросили готовиться к эвакуации из-за ЧП в воинской части
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:38В Магадане несколько самолетов не смогли приземлиться из-за сильного дождя
09:33Экс-главу аэропорта Якутска посадили за взятки "на благородные цели"
09:33Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
09:08В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
09:07В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
09:07В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
09:00Ученые нашли способ снизить количество пожаров в горнопромышленных районах
09:00Прорыв в биоинженерии: найден способ управлять токсичностью наночастиц
09:00"Кому нужен чистый воздух в тюрьме": как бизнес будет следить за экологией
08:57На берегу Байкала закрыли детский палаточный лагерь из-за антисанитарии
Лента новостейМолния