Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T16:00Z
https://ria.ru/20190805/1557182155.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155675/83/1556758399_0:38:3203:1840_1036x0_80_0_0_4ee06066f0088b2167820af3cc616a96.jpg
РИА Новости

Советник Зеленского: на следующих выборах можно будет голосовать онлайн

Вчера, 16:00
110
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМальчик опускает бюллетень в урну на избирательном участке во Львове в день досрочных выборов в Верховную раду Украины
Мальчик опускает бюллетень в урну на избирательном участке во Львове в день досрочных выборов в Верховную раду Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Мальчик опускает бюллетень в урну на избирательном участке во Львове в день досрочных выборов в Верховную раду Украины. Архивное фото
КИЕВ, 5 авг – РИА Новости. Граждане Украины смогут голосовать на следующих президентских выборах онлайн, сообщил советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты Верховной рады от партии "Слуга народа" Михаил Федоров.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что что мечтает о программе "Государство в смартфоне". Федоров позже сообщил, что 90% государственных услуг планируют перевести в режим онлайн в стране до 2024 года. По данным пресс-службы президента, Еврокомиссия может выделить 25 миллионов евро на развитие украинской цифровой экономики.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Вчера, 02:45
Лидер партии Зеленского рассказал о новых способах возвращения Донбасса
"Точно на следующих президентских выборах. Но я буду делать все, чтобы, возможно, пилотно, возможно, полноценно были и местные выборы. Это сложная техническая задача, в которой самым главным является обеспечение конфиденциальности, целостности и анонимности голосования" - заявил Федоров в интервью интернет-изданию "Лига.Tech", опубликованном в понедельник, отвечая на вопрос, когда украинцы смогут голосовать онлайн.
При этом он отметил, что уже сейчас есть проект The Vote. "На первом этапе это будут опросы, благодаря которым президент, премьер и прочие будут узнавать реальное мнение жителей страны... Система идентификации реализована через Mobile ID, электронную подпись, Bank ID. Мы хотим дать людям инструменты прямой демократии. А параллельно, конечно же, нужно развивать способы электронного взаимодействия с государством, формировать эту культуру", - добавил Федоров.
100001
Обсудить 0
Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Экс-глава Одесской полиции Дмитрий Головин
СМИ сообщили об аресте имущества экс-начальника одесской полиции
РИА
Новости
Агитационный плакат партии Владимира Зеленского Слуга Народа
Советник Зеленского предложил создать IT министерство
Жители Горловки у гаража, разрушенного вследствие обстрела. 8 июля 2019
Партия Бойко предложила создать в Раде комитет по решению проблем Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский обсудил с Джонсоном сотрудничество после выхода Британии из ЕС
Лента
новостей
Гуманитарный коридор Абу-Духур в провинции Идлиб
Эксперт назвал условия для стабилизации ситуации в Идлибе
Косово. Вид на Приштину
Парламент самопровозглашеного Косово распустят 22 августа
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Личный состав воинской части в Красноярском крае укрыли в бомбоубежище
Иконки социальных сетей на экране смартфона
Советник Зеленского призвал не снимать блокировку с российских соцсетей
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Эстония отказалась признавать выданные жителям Донбасса российские паспорта
Скорая помощь в Азербайджане
В Азербайджане более 70 человек отравились на свадьбе
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Ассоциация юристов России прокомментировала провокации перед выборами в МГД
Подводная лодка USS Grunion ВМС США, пропавшая в водах Тихого океана во время Второй мировой войны
В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
Угольная шахта. Архивное фото
На шахте "Новодружеская" в Луганской области произошла авария
Наблюдательный пункт пограничной заставы на абхазско-грузинской границе
Глава района Абхазии рассказал об угрозах со стороны Тбилиси
Храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, село Бохоники
В УПЦ заявили о появлении "черных регистраторов", помогающих "новой церкви"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:04В Южной Осетии связали рост числа заболеваний с лабораторией Лугара
10:01КПРФ проведет согласованную акцию в связи с выборами Мосгордуму
09:59Испанские фермеры рассказали о проблемах из-за российского продэмбарго
09:58В Госдуму внесли законопроект, направленный на поддержку судостроения
09:53Роухани заявил, что война с Ираном была бы "матерью всех войн"
09:50В партии Зеленского призвали создать фонд допфинансирования депутатов Рады
09:48Экс-глава отдела приставов в Югре "замяла" 200 дел, чтобы меньше работать
09:47В ГИБДД опровергли гибель седьмого человека в ДТП в Рязанской области
09:45Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:38В Магадане несколько самолетов не смогли приземлиться из-за сильного дождя
09:33Экс-главу аэропорта Якутска посадили за взятки "на благородные цели"
09:33Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
Лента новостейМолния