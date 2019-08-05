Советник Зеленского: на следующих выборах можно будет голосовать онлайн

Мальчик опускает бюллетень в урну на избирательном участке во Львове в день досрочных выборов в Верховную раду Украины. Архивное фото

Мальчик опускает бюллетень в урну на избирательном участке во Львове в день досрочных выборов в Верховную раду Украины

КИЕВ, 5 авг – РИА Новости. Граждане Украины смогут голосовать на следующих президентских выборах онлайн, сообщил советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты Верховной рады от партии "Слуга народа" Михаил Федоров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что что мечтает о программе "Государство в смартфоне". Федоров позже сообщил, что 90% государственных услуг планируют перевести в режим онлайн в стране до 2024 года. По данным пресс-службы президента, Еврокомиссия может выделить 25 миллионов евро на развитие украинской цифровой экономики.

"Точно на следующих президентских выборах. Но я буду делать все, чтобы, возможно, пилотно, возможно, полноценно были и местные выборы. Это сложная техническая задача, в которой самым главным является обеспечение конфиденциальности, целостности и анонимности голосования" - заявил Федоров в интервью интернет-изданию "Лига.Tech", опубликованном в понедельник, отвечая на вопрос, когда украинцы смогут голосовать онлайн.