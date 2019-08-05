Третью партию косаток из "китовой тюрьмы" выпустят на волю во вторник

ХАБАРОВСК, 5 авг - РИА Новости. Третью группу косаток из "китовой тюрьмы", доставленных вечером в понедельник в поселок Иннокентьевка (Хабаровский край) по Амуру, выпустят на волю во вторник, сообщил РИА Новости ведущий эксперт проекта по освобождению косаток и белух Greenpeace России Оганес Таргулян.

Машины с тремя косатками из бухты Средняя в Приморье прибыли в Хабаровск в пятницу. Животных перегрузили на суда и отправили по Амуру до поселка Иннокентьевка, где снова перегрузят на машины и доставят на мыс Перовского к месту выпуска. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Вторую группу из трех косаток выпустили 16 июля.

"Все три косатки доставлены в Иннокентьевку. Сейчас их перегружают с судна на платформы и ночью повезут на мыс Перовского. Выпуск состоится во вторник, так как потом начинается шторм, и завтра единственное окно, чтобы выпустить их", - сказал Таргулян.

По его словам, в Иннокентьевке сейчас ливень и прохладно, что хорошо для животных. Во время следования по Амуру было жарко, дважды в каждую транспортировочную ванну подкладывали по полтонны льда, благодаря чему поддерживали необходимую температуру.

Как сообщил РИА Новости координатор природоохранных проектов научного экспедиционного центра "Морские млекопитающие" Виктор Никифоров, в Иннокентьевке сотрудники ВНИРО разрешили ему увидеть и поснимать на камеру косаток, а также понаблюдать за погрузкой контейнеров на платформы.

"Я видел их с расстояния 5-7 метров. Они достаточно спокойные. Три ванны в ряд, ближе ко мне была взрослая самка, посередине самец и потом маленькая самка. С каждым из них, несмотря на сильный дождь, были тренеры, поглаживали животных. Я наблюдал за косатками около получаса, животные были вполне нормальные, периодически всплывали и ныряли", - рассказал Никифоров.

По его словам, в процессе работы сотрудники ВНИРО шли навстречу, подбирали лучшее место для съемок. "Контакт был вполне позитивный", - сказал собеседник.