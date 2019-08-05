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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Ассоциация юристов России прокомментировала провокации перед выборами в МГД

Вчера, 15:53
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Недопустимо, чтобы давление на избирательные органы в РФ создало прецедент и незаконные требования повлияли на выборный процесс, заявила Ассоциация юристов России (АЮР), комментируя серию акций в столице, организованных незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму.
"Ассоциация юристов России настаивает на том, что любые провокации и манипуляции не должны создавать прецеденты, в основе которых лежит нарушение закона и несоблюдение его требований. Давление на избирательные органы не является правовой формой политической борьбы", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ассоциации
Здание Мосгоризбиркома
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Там напомнили, что соблюдение установленных процедур является ключевым условием проведения легитимных выборов. "Текущий избирательный цикл проходит в рамках действующего законодательства, регламентирующего все этапы избирательных кампаний любого уровня – с момента объявления о выборах, выдвижения и регистрации кандидатов до подведения итогов голосования", - отметили в АЮР.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек, причем некоторые, в том числе организаторы несогласованных акций, были задержаны повторно. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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Чем грозит участие в несогласованных акциях
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Выборы в МосгордумуМосковская городская думаРоссияПолитика
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