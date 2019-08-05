Ассоциация юристов России прокомментировала провокации перед выборами в МГД

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Недопустимо, чтобы давление на избирательные органы в РФ создало прецедент и незаконные требования повлияли на выборный процесс, заявила Ассоциация юристов России (АЮР), комментируя серию акций в столице, организованных незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму.

"Ассоциация юристов России настаивает на том, что любые провокации и манипуляции не должны создавать прецеденты, в основе которых лежит нарушение закона и несоблюдение его требований. Давление на избирательные органы не является правовой формой политической борьбы", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ассоциации

Там напомнили, что соблюдение установленных процедур является ключевым условием проведения легитимных выборов. "Текущий избирательный цикл проходит в рамках действующего законодательства, регламентирующего все этапы избирательных кампаний любого уровня – с момента объявления о выборах, выдвижения и регистрации кандидатов до подведения итогов голосования", - отметили в АЮР.