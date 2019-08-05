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РИА Новости
Культура

Вилли Токарев был самобытен, отметил Лоза

Вчера, 15:43
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкМузыкант Вилли Токарев
Музыкант Вилли Токарев
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вилли Токареву ничего не надо было доказывать, он был совершенно самобытен и ни с кем не конкурировал, "респект и уважуха" сопровождали его в эстрадном цеху всегда, написал Юрий Лоза на своей странице Вконтакте.
Ранее стало известно, что российский певец и композитор Вилли Токарев скончался в Москве на 85-м году жизни, об этом сообщил РИА Новости его сын. Предварительная дата прощания с артистом – 7 августа.
"Еще один мэтр покинул этот мир — ушел Вилли Токарев. Вообще-то при рождении его назвали в честь Владимира Ленина, и пусть он придумал себе имя Вилли, мы все обращались к нему исключительно — Вилен Иваныч. "Респект и уважуха" в нашем цеху сопровождали его всегда, ведь после эмиграции он запел в Америке не только одесскую классику, а начал писать свои песни, которые быстро перекочевали через океан и прекрасно прижились на родине", - написал Лоза.
Он отметил, что "некоторые околомузыкальные деятели" записали Токарева в "этакого полублатного шансонье, что его категорически не устраивало".
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"Ему хотелось, чтобы его воспринимали как серьезного эстрадного композитора и текстовика, поэтому, даря свои пластинки, он часто уточнял: "Старик, послушай вот этот трек, я там такую гармонию придумал!". Но ему и не надо было ничего доказывать — он был образованным музыкантом, успевшим поработать с различными коллективами и даже с оркестрами", - подчеркнул Лоза.
По его словам, Токарев ни с кем не конкурировал, "был абсолютно самобытен и по праву занимал свое почетное место в эстрадной тусовке".
Вилли Токарев (полное имя Вилен) - один из самых популярных шансонье в СССР, исполнитель таких песен, как "Небоскребы, небоскребы", "В шумном балагане", "Летят перелетные птицы". В 1974 году эмигрировал в США, в 1990-е годы вернулся в Россию.
В 2005 году Роберт Фарнон, аранжировавший песни Фрэнка Синатры, Тони Беннета и других классиков, пригласил Вилли Токарева в Лондон и восторженно отозвался об альбоме "Я Вас любил", охарактеризовав его как The Master Singer. Токарев записал около 50 альбомов, он неоднократный обладатель премии "Шансон года".
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