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РИА Новости
Война в Сирии

Конституционный комитет Сирии не гарантирует успеха, считают эксперты

Вчера, 15:40
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПригород Дамаска Дума
Пригород Дамаска Дума
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Пригород Дамаска Дума. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Создание конституционного комитета Сирии не гарантирует успеха из-за разногласий по ряду существенных вопросов, но его наличие лучше, чем отсутствие, считают российские эксперты, принявшие участие в круглом столе по сирийскому урегулированию в МИА "Россия сегодня".
Очередной раунд переговоров "астанинского формата" по Сирии в казахстанском Нур-Султане завершился в пятницу без всеобъемлющих договоренностей, но с важными компромиссами по двум ключевым вопросам. Обсуждавшееся длительное время перемирие в сирийской провинции Идлиб вступило в силу, а конституционная комиссия может быть сформирована к сентябрю.
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"За последние недели довольно серьезный прогресс был в сфере создания комитета, который будет разрабатывать конституцию... По комитету, по составу и другим формальным моментам продвинулись очень далеко. Меня беспокоит другое: эта работа пока не сопровождается видимым положительным продвижением в вопросах существа. Над чем этот комитет будет работать? Ведь степень несогласия между различными сторонами огромная по вопросам, будет ли это государство унитарное или будут элементы федерализма", - считает помощник заместителя председателя Совета Федерации, чрезвычайный и полномочный посол Андрей Бакланов.
Эксперт отметил, "что образование комитета при всей важности само по себе успеха не гарантирует". "Возможно, необходимо международное участие в этом, но не на основе ООН. Если мы хотим загробить этот процесс, то надо по линии ООН сделать такой комитет, он приведет в тупик, я абсолютно уверен", - добавил он.
По мнению эксперта, "чтобы закрепить определенный успех, который был сейчас в Астане зафиксирован в плане создания конституции, нужно прибавить темпа и нарастить понимание, какой может быть компромиссная развязка по вопросам существа".
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Директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев отметил, что "само формирование конституционного комитета не решит проблем, потому что сирийские курды в нем не участвуют, а сирийские курды контролируют значительную часть территории Сирии, не определены даже базовые подходы, как можно стабилизировать ситуацию в Сирии".
"Я не думаю, что, даже если комитет создадут, что у него будут какие-то успехи, но его создание лучше, чем его отсутствие", - сказал Евсеев.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
Урегулирование в Сирии обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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