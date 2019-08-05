Конституционный комитет Сирии не гарантирует успеха, считают эксперты

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Создание конституционного комитета Сирии не гарантирует успеха из-за разногласий по ряду существенных вопросов, но его наличие лучше, чем отсутствие, считают российские эксперты, принявшие участие в круглом столе по сирийскому урегулированию в МИА "Россия сегодня".

Очередной раунд переговоров "астанинского формата" по Сирии в казахстанском Нур-Султане завершился в пятницу без всеобъемлющих договоренностей, но с важными компромиссами по двум ключевым вопросам. Обсуждавшееся длительное время перемирие в сирийской провинции Идлиб вступило в силу, а конституционная комиссия может быть сформирована к сентябрю.

"За последние недели довольно серьезный прогресс был в сфере создания комитета, который будет разрабатывать конституцию... По комитету, по составу и другим формальным моментам продвинулись очень далеко. Меня беспокоит другое: эта работа пока не сопровождается видимым положительным продвижением в вопросах существа. Над чем этот комитет будет работать? Ведь степень несогласия между различными сторонами огромная по вопросам, будет ли это государство унитарное или будут элементы федерализма", - считает помощник заместителя председателя Совета Федерации, чрезвычайный и полномочный посол Андрей Бакланов.

Эксперт отметил, "что образование комитета при всей важности само по себе успеха не гарантирует". "Возможно, необходимо международное участие в этом, но не на основе ООН. Если мы хотим загробить этот процесс, то надо по линии ООН сделать такой комитет, он приведет в тупик, я абсолютно уверен", - добавил он.

По мнению эксперта, "чтобы закрепить определенный успех, который был сейчас в Астане зафиксирован в плане создания конституции, нужно прибавить темпа и нарастить понимание, какой может быть компромиссная развязка по вопросам существа".

Директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев отметил, что "само формирование конституционного комитета не решит проблем, потому что сирийские курды в нем не участвуют, а сирийские курды контролируют значительную часть территории Сирии, не определены даже базовые подходы, как можно стабилизировать ситуацию в Сирии".

"Я не думаю, что, даже если комитет создадут, что у него будут какие-то успехи, но его создание лучше, чем его отсутствие", - сказал Евсеев.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Урегулирование в Сирии обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.