В Татарстане в первом полугодии трудоустроили около трех тысяч инвалидов

КАЗАНЬ, 5 авг - РИА Новости. Около 2,8 тысячи инвалидов трудоустроены на предприятия Татарстана в первом полугодии 2019 года, что на 7,2% превышает плановые показатели, сообщили РИА Новости в министерстве труда, занятости и соцзащиты республики.

"В соответствии с дорожными картами, в Татарстане в 2017-2018 годах планировалось трудоустроить 10,6 тысячи инвалидов. Было трудоустроено 11,4 тысячи инвалидов или 107,3% от установленного количества. За полгода 2019 года было трудоустроено около 2,8 тысячи инвалидов или 107,2% от планового количества", - сказал собеседник агентства.

В министерстве отметили, что в решении вопросов трудоустройства инвалидов особая роль отводится квотированию для них рабочих мест. В соответствии с действующим региональным законодательством, на 2019 год квота установлена на 983 рабочих места, на которые на текущий момент трудоустроены 316 инвалидов.

Кроме того, для сохранения существующих рабочих мест инвалидов и повышения социальной защищенности работающих инвалидов с 2016 года органами службы занятости республики оказывается поддержка предприятиям, образованным общественными объединениями инвалидов. В 2019 году в данной программе запланировано участие восьми предприятий и трудоустройство 422 инвалидов. За полгода возмещены затраты на оплату труда 302 инвалидов, которые работали на шести предприятиях, образованных общественными объединениями инвалидов.

В 2018 году в поисках работы в органы службы занятости в Татарстане обратились 3,7 тысячи инвалидов. Трудоустроены были более 1,9 тысячи из них – 52,5% или каждый второй инвалид. В первом полугодии 2019 года в службу занятости обратились более 1,8 тысячи инвалидов, из них 788 человек трудоустроены (42,4%).

В Татарстане работа по содействию трудоустройству инвалидов осуществляется как в рамках действующего федерального законодательства, так и в рамках региональной государственной программы "Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014-2025 годы". В частности, инвалиды трудоустраиваются на свободные рабочие места, а также по специальным программам, на общественные и временные работы.