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РИА Новости
Республика Татарстан

В Татарстане в первом полугодии трудоустроили около трех тысяч инвалидов

Вчера, 16:43
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСотрудник Федерального бюро медико-социальной экспертизы Министерства труда и социальной защиты и социальной защиты
Сотрудник Федерального бюро медико-социальной экспертизы Министерства труда и социальной защиты и социальной защиты
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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КАЗАНЬ, 5 авг - РИА Новости. Около 2,8 тысячи инвалидов трудоустроены на предприятия Татарстана в первом полугодии 2019 года, что на 7,2% превышает плановые показатели, сообщили РИА Новости в министерстве труда, занятости и соцзащиты республики.
"В соответствии с дорожными картами, в Татарстане в 2017-2018 годах планировалось трудоустроить 10,6 тысячи инвалидов. Было трудоустроено 11,4 тысячи инвалидов или 107,3% от установленного количества. За полгода 2019 года было трудоустроено около 2,8 тысячи инвалидов или 107,2% от планового количества", - сказал собеседник агентства.
В министерстве отметили, что в решении вопросов трудоустройства инвалидов особая роль отводится квотированию для них рабочих мест. В соответствии с действующим региональным законодательством, на 2019 год квота установлена на 983 рабочих места, на которые на текущий момент трудоустроены 316 инвалидов.
Кроме того, для сохранения существующих рабочих мест инвалидов и повышения социальной защищенности работающих инвалидов с 2016 года органами службы занятости республики оказывается поддержка предприятиям, образованным общественными объединениями инвалидов. В 2019 году в данной программе запланировано участие восьми предприятий и трудоустройство 422 инвалидов. За полгода возмещены затраты на оплату труда 302 инвалидов, которые работали на шести предприятиях, образованных общественными объединениями инвалидов.
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В 2018 году в поисках работы в органы службы занятости в Татарстане обратились 3,7 тысячи инвалидов. Трудоустроены были более 1,9 тысячи из них – 52,5% или каждый второй инвалид. В первом полугодии 2019 года в службу занятости обратились более 1,8 тысячи инвалидов, из них 788 человек трудоустроены (42,4%).
В Татарстане работа по содействию трудоустройству инвалидов осуществляется как в рамках действующего федерального законодательства, так и в рамках региональной государственной программы "Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014-2025 годы". В частности, инвалиды трудоустраиваются на свободные рабочие места, а также по специальным программам, на общественные и временные работы.

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