В Ливии число погибших при ударах ВВС Хафтара выросло до 42 человек

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Число погибших в результате воскресных ударов ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с маршалом Халифой Хафтаром по городу Мурзук на юго-западе Ливии увеличилось до 42 человек, передает агентство Число погибших в результате воскресных ударов ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с маршалом Халифой Хафтаром по городу Мурзук на юго-западе Ливии увеличилось до 42 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного местного чиновника.

Ранее член Палаты представителей, депутат от города Мурзук Рахма Адам сообщила телеканалу Libya A-Ahrar , что 20 человек погибли, более 35 получили ранения в результате авиаударов ЛНА по городу.

Источник заявил, что "42 человека погибли и более 60 получили ранения, 30 из них находятся в тяжелом состоянии".

Ранее член муниципального совета города Мухаммад Умар подтвердил телеканалу Libya A-Ahrar, что вечером в воскресенье военный самолет ЛНА нанес удар по району, в котором проживает народность тубу.

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.