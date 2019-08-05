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РИА Новости

В Ливии число погибших при ударах ВВС Хафтара выросло до 42 человек

Вчера, 15:24
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© ESAM OMRAN AL-FETORIВоеннослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
© ESAM OMRAN AL-FETORI
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Число погибших в результате воскресных ударов ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с маршалом Халифой Хафтаром по городу Мурзук на юго-западе Ливии увеличилось до 42 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного местного чиновника.
Ранее член Палаты представителей, депутат от города Мурзук Рахма Адам сообщила телеканалу Libya A-Ahrar, что 20 человек погибли, более 35 получили ранения в результате авиаударов ЛНА по городу.
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Источник заявил, что "42 человека погибли и более 60 получили ранения, 30 из них находятся в тяжелом состоянии".
Ранее член муниципального совета города Мухаммад Умар подтвердил телеканалу Libya A-Ahrar, что вечером в воскресенье военный самолет ЛНА нанес удар по району, в котором проживает народность тубу.
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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Халиф ХафтарЛивияВ мире
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