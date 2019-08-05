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РИА Новости

На Украине расследуют схемы отмывания денег через облигации госзайма

Вчера, 15:21
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты США и Украины
Денежные купюры и монеты США и Украины
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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КИЕВ, 5 авг – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины заподозрило сотрудников украинской "Фондовой биржи ПФТС" и "Украинской биржи" в манипуляциях на фондовом рынке в интересах определенных физлиц, а также содействии в легализации доходов через облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), попросило суд предоставить доступ к информации по биржам.
"Досудебным расследованием установлено, что лица, уполномоченные на выполнение функций государства, органов местного самоуправления, в период 2016-2019 годов по предварительному сговору с должностными лицами участников фондового рынка… при содействии должностных лиц АО "Фондовая Биржа ПФТС" и АО "Украинская биржа" совершили действия, имеющие признаки манипулирования на фондовой бирже", - говорится в материалах, обнародованных в электронном реестре судебных решений.
По данным следствия, ряд физических лиц, используя схемы с ОВГЗ, получили прибыль в размере 264 миллиона гривен (около 10,2 миллиона долларов).
Из решения следует, что следствие установило торговцев ценными бумагами, принимавших участие в схемах, среди них "Мастер Брок", "Финэкс-Украина", "Дализ-финанс", "Арт Капитал", "Навигатор-Инвест", "Универ Капитал", "Капитал Таймс", "И-Нвест", "МевазорИнвест", "Сигнифер", "БТС Брокер", "Доминанта Трейд", "ФК Проффинанс" и "Ай Би Кэпитал".
Прибыль получили клиенты этих компаний, в том числе "Премиум Торг Групп", "Бадрен", "Марфин Люкс" и Солвент Капитал.
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