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РИА Новости

Красноярский губернатор готовится вылететь на место ЧП в Ачинский район

Вчера, 15:04
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс
© РИА Новости / Илья Питалев
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Губернатор Красноярского края Александр Усс. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Глава Красноярского края Александр Усс готовится вылететь в Ачинский район, где произошло возгорание на артиллерийском складе, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы губернатора Елена Уляшева.
"Губернатор готовится вылететь на место. Пока это вся информация", - сказала Уляшева.
Взрыв в Ачинском районе
Вчера, 15:07
Угрозы жителям Ачинска из-за взрывов нет, заявили в администрации города
Ранее в Единой дежурной диспетчерской службе РИА Новости сообщили, что на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края произошли пожар и взрыв. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, пожар, по предварительным данным, начался после взрыва снаряда. Власти города Ачинска рекомендовали жителям не ездить в сторону воинской части 74008, где слышны взрывы. На место выехали два пожарных поезда.
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ЧП на военном складе в Красноярском краеКрасноярский крайАчинский районПроисшествия
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