Красноярский губернатор готовится вылететь на место ЧП в Ачинский район

КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Глава Красноярского края Александр Усс готовится вылететь в Ачинский район, где произошло возгорание на артиллерийском складе, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы губернатора Елена Уляшева.
"Губернатор готовится вылететь на место. Пока это вся информация", - сказала Уляшева.
Ранее в Единой дежурной диспетчерской службе РИА Новости сообщили, что на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края произошли пожар и взрыв. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, пожар, по предварительным данным, начался после взрыва снаряда. Власти города Ачинска рекомендовали жителям не ездить в сторону воинской части 74008, где слышны взрывы. На место выехали два пожарных поезда.