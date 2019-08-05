Трамп заявил, что "фейковые новости" способствуют накоплению гнева в США

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что "фейковые новости" во многом способствуют накоплению гнева и ярости в стране.

"На СМИ лежит большая ответственность за жизнь и безопасность в нашей стране. Фейковые новости в значительной степени способствуют гневу и ярости, которые накапливались на протяжении многих лет. Освещение в СМИ должно стать честным, сбалансированным и беспристрастным, или эти ужасные проблемы станут еще хуже!" - заявил Трамп в Twitter

В субботу стрельба произошла в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса. В результате происшествия погибли 20 человек, ранены 26 человек. Многие из них в тяжелом состоянии. По словам губернатора штата Техас Грега Эбботта, операция по задержанию мужчины, открывшего стрельбу, длилась 21 минуту.