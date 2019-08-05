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РИА Новости

Трамп заявил, что "фейковые новости" способствуют накоплению гнева в США

Вчера, 14:58
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что "фейковые новости" во многом способствуют накоплению гнева и ярости в стране.
"На СМИ лежит большая ответственность за жизнь и безопасность в нашей стране. Фейковые новости в значительной степени способствуют гневу и ярости, которые накапливались на протяжении многих лет. Освещение в СМИ должно стать честным, сбалансированным и беспристрастным, или эти ужасные проблемы станут еще хуже!" - заявил Трамп в Twitter.
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
Вчера, 07:24
Трамп прокомментировал случаи массовой стрельбы в США
В субботу стрельба произошла в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса. В результате происшествия погибли 20 человек, ранены 26 человек. Многие из них в тяжелом состоянии. По словам губернатора штата Техас Грега Эбботта, операция по задержанию мужчины, открывшего стрельбу, длилась 21 минуту.
Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне в штате Огайо. В результате погибли десять человек, включая стрелка, еще 27 пострадали. Полиция сообщила, что нейтрализовала стрелка менее чем за минуту.
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Дональд ТрампСШАВ мире
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