В Афганистане при обстреле жилого дома погибли женщина и трое детей

Кроме того, в заявлении местного губернатора отмечалось, что афганские силы ликвидировали восемь боевиков радикального движения "Талибан" и арестовали еще четверых в ходе другой операции.

Согласно данным миссии ООН по содействию в Афганистане (МООНСА), за период с 1 января по 30 июня нынешнего года в Афганистане пострадали 3812 мирных жителей, что на 27% меньше, чем за аналогичный период в 2018 году. В то же время в последний месяц наблюдался рост количества смертей среди гражданского населения.