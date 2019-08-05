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РИА Новости

В Афганистане при обстреле жилого дома погибли женщина и трое детей

Вчера, 14:57
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© РИА Новости / Сайед Али / Перейти в фотобанкСитуация в Афганистане
Ситуация в Афганистане
© РИА Новости / Сайед Али
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Женщина и трое детей погибли в результате минометного обстрела жилого дома в Афганистане, передает телеканал 1TVNews со ссылкой на заявление местных властей.
Боевики произвели обстрел в понедельник в районе Шахджой южной провинции Забуль.
Кроме того, в заявлении местного губернатора отмечалось, что афганские силы ликвидировали восемь боевиков радикального движения "Талибан" и арестовали еще четверых в ходе другой операции.
Согласно данным миссии ООН по содействию в Афганистане (МООНСА), за период с 1 января по 30 июня нынешнего года в Афганистане пострадали 3812 мирных жителей, что на 27% меньше, чем за аналогичный период в 2018 году. В то же время в последний месяц наблюдался рост количества смертей среди гражданского населения.
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