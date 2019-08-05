СМИ сообщили о 20 погибших при авиаударах Хафтара на юго-западе Ливии

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Двадцать человек погибли, более 35 получили ранения в результате авиаударов ВВС маршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара по городу Мурзук на юго-западе Ливии, сообщает местный телеканал Двадцать человек погибли, более 35 получили ранения в результате авиаударов ВВС маршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара по городу Мурзук на юго-западе Ливии, сообщает местный телеканал Libya A-Ahrar со ссылкой на члена Палаты представителей, депутата от города Мурзук Рахму Адам.

По словам депутата, авиация Хафтара нанесла несколько ударов по городу в воскресенье. 20 погибших принадлежали к народности тубу.

Член муниципального совета города Мухаммад Умар подтвердил телеканалу, что вечером в воскресенье военный самолет ЛНА нанес удар по району, в котором проживает народность тубу.

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.