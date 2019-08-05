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РИА Новости

СМИ сообщили о 20 погибших при авиаударах Хафтара на юго-западе Ливии

Вчера, 14:52
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© ESAM OMRAN AL-FETORIВоеннослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
© ESAM OMRAN AL-FETORI
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Двадцать человек погибли, более 35 получили ранения в результате авиаударов ВВС маршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара по городу Мурзук на юго-западе Ливии, сообщает местный телеканал Libya A-Ahrar со ссылкой на члена Палаты представителей, депутата от города Мурзук Рахму Адам.
По словам депутата, авиация Хафтара нанесла несколько ударов по городу в воскресенье. 20 погибших принадлежали к народности тубу.
Член муниципального совета города Мухаммад Умар подтвердил телеканалу, что вечером в воскресенье военный самолет ЛНА нанес удар по району, в котором проживает народность тубу.
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарЛивияВ мире
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