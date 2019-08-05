Акимов поручил Минтрансу проработать комплексную модель авиаперевозок

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Максим Акимов дал поручение Минтрансу проработать комплексную модель региональных авиаперевозок, предусматривающую потребности во флоте и экипажах, сообщил журналистам представитель Акимова.
"Максим Акимов отметил, что через развитие инфраструктуры и субсидирование цели, заложенные указом президента и обозначенные в комплексном плане, будут достигнуты, но "есть более масштабная задача, связанная с формированием модели региональных перевозок", - сказал представитель.
"Он дал поручение Минтрансу проработать комплексную модель авиационных перевозок, которая предусмотрит потребности во флоте и экипажах во взаимосвязи с перспективной маршрутной сетью", - добавил он.