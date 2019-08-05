Акимов поручил Минтрансу проработать комплексную модель авиаперевозок

"Максим Акимов отметил, что через развитие инфраструктуры и субсидирование цели, заложенные указом президента и обозначенные в комплексном плане, будут достигнуты, но "есть более масштабная задача, связанная с формированием модели региональных перевозок", - сказал представитель.