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РИА Новости

В Коми возбудили дело из-за гибели девочки после нападения волка

Вчера, 14:16
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Следственные органы Коми возбудили уголовное дело о халатности после того, как девочка из поселка Едва Удорского района погибла, предположительно, в результате нападения волка, сообщает в понедельник СУСК РФ по республике.
Как уточняет ведомство, тело девочки 2004 года рождения со следами укусов дикого животного было обнаружено вечером 4 августа на одной из улиц в поселке Едва. По предварительным данным, ребенок стал жертвой нападения волка, отмечает СУСК.
"По данному факту Усть-Вымским межрайонным следственным отделом… возбуждено уголовное дело по (статье - ред.) "Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
В ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления по обеспечению безопасности жителей поселка, а также должностных лиц республиканского министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, на которых возложено принятие решений о регулировании численности волков, отмечает СУСК.
В настоящее время в рамках уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза, информирует ведомство.
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