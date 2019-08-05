В Коми возбудили дело из-за гибели девочки после нападения волка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Следственные органы Коми возбудили уголовное дело о халатности после того, как девочка из поселка Едва Удорского района погибла, предположительно, в результате нападения волка, сообщает в понедельник СУСК РФ по республике.

Как уточняет ведомство, тело девочки 2004 года рождения со следами укусов дикого животного было обнаружено вечером 4 августа на одной из улиц в поселке Едва. По предварительным данным, ребенок стал жертвой нападения волка, отмечает СУСК.

"По данному факту Усть-Вымским межрайонным следственным отделом… возбуждено уголовное дело по (статье - ред.) "Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.

В ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления по обеспечению безопасности жителей поселка, а также должностных лиц республиканского министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, на которых возложено принятие решений о регулировании численности волков, отмечает СУСК.