В Крыму восстанавливают электроснабжение, нарушенное непогодой

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Специалисты "Крымэнерго" ведут восстановительные работы на линиях электропередач, поврежденных накануне из-за непогоды, в результате чего без света полностью или частично остались 72 населенных пункта Крыма, сообщает пресс-служба энергоснабжающей организации.

По данным "Крымэнерго", на 9.00 понедельника в различных районах полуострова зафиксированы технологические нарушения на одной высоковольтной линии 35 кВ и 38 линиях 6-10 кВ. От непогоды пострадали 72 населенных пункта (из них 21 – частично) в 14 городских округах и районах республики. Суммарно без электроснабжения оставались более 8 тысяч человек.

"В устранении повреждений была задействована 31 бригада в составе 62 специалистов и 31 единицы специальной техники. Благодаря оперативной работе энергетиков время восстановления электроснабжения потребителей в среднем не превышало четырех часов. Аварийно-восстановительные работы велись в круглосуточном режиме и продолжатся до полного устранения последствий непогоды", - сообщает "Крымэнерго".