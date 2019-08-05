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РИА Новости

В Крыму восстанавливают электроснабжение, нарушенное непогодой

Вчера, 14:12
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкГазотурбинная электростанция в Крыму
Газотурбинная электростанция в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Специалисты "Крымэнерго" ведут восстановительные работы на линиях электропередач, поврежденных накануне из-за непогоды, в результате чего без света полностью или частично остались 72 населенных пункта Крыма, сообщает пресс-служба энергоснабжающей организации.
По данным "Крымэнерго", на 9.00 понедельника в различных районах полуострова зафиксированы технологические нарушения на одной высоковольтной линии 35 кВ и 38 линиях 6-10 кВ. От непогоды пострадали 72 населенных пункта (из них 21 – частично) в 14 городских округах и районах республики. Суммарно без электроснабжения оставались более 8 тысяч человек.
"В устранении повреждений была задействована 31 бригада в составе 62 специалистов и 31 единицы специальной техники. Благодаря оперативной работе энергетиков время восстановления электроснабжения потребителей в среднем не превышало четырех часов. Аварийно-восстановительные работы велись в круглосуточном режиме и продолжатся до полного устранения последствий непогоды", - сообщает "Крымэнерго".
Больше всего нарушений произошло в Белогорском и Бахчисарайском районах, где линии электропередачи проходят по горно-лесной местности с сильно затрудненным доступом, а также в Джанкойском районе. Многочисленные точечные повреждения в сетях 0,4 кВ, питающих жилые дома крымчан, зафиксированы в Керчи и Ленинском районе, отмечено в сообщении.
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