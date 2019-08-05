В ЛНР назвали угрозу для специалистов на КПП "Станица Луганская" мнимой

ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко назвал мнимой угрозу для специалистов с подконтрольной Киеву территории Донбасса, которые должны проводить разминирование на КПП "Станица Луганская".

В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста. Позднее в Киеве заявили, что не могут приступить к ремонту из-за отсутствия гарантий безопасности для специалистов.

"Несмотря на мирные устремления руководства республики и Народной милиции, украинская сторона не торопится выполнять свою часть договора, ссылаясь на мнимую угрозу для специалистов по разминированию", - заявил Филипоненко на брифинге.

По его словам, Народная милиция ЛНР в полном объеме выполняет условия перемирия, что было отмечено первым замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марком Этерингтоном.