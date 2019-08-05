Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T13:52Z
https://ria.ru/20190805/1557177196.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155594/03/1555940328_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_a6d94c1523e24dd84678056264f03a76.jpg
РИА Новости

В ЛНР назвали угрозу для специалистов на КПП "Станица Луганская" мнимой

Вчера, 13:52
2738
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредставители ОБСЕ
Представители ОБСЕ
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко назвал мнимой угрозу для специалистов с подконтрольной Киеву территории Донбасса, которые должны проводить разминирование на КПП "Станица Луганская".
В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста. Позднее в Киеве заявили, что не могут приступить к ремонту из-за отсутствия гарантий безопасности для специалистов.
"Несмотря на мирные устремления руководства республики и Народной милиции, украинская сторона не торопится выполнять свою часть договора, ссылаясь на мнимую угрозу для специалистов по разминированию", - заявил Филипоненко на брифинге.
По его словам, Народная милиция ЛНР в полном объеме выполняет условия перемирия, что было отмечено первым замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марком Этерингтоном.
"Все заявления об отсутствии гарантий безопасности с нашей стороны являются жалкой попыткой оправдать невыполнение лживых обещаний украинской стороны по ремонту моста через реку Северский Донец", - заявил представитель оборонного ведомства ЛНР.
Ситуация на КПП Станица Луганская в Донбассе. 24 июня 2017
4 августа, 17:10
Киев изменит режим работы пункта пропуска "Станица Луганская"
600200
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРОБСЕДонбассУкраинаВ мире
Рекомендуем
Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка
Силовики подорвались на мине у линии соприкосновения, заявили в ДНР
РИА
Новости
Украинские военные
В ДНР обвинили ВСУ в двух нарушениях перемирия за сутки
Ситуация на КПП Станица Луганская в Донбассе. 24 июня 2017
Киев изменит режим работы пункта пропуска "Станица Луганская"
В здании школы, которое пострадало в результате обстрелов украинскими силовиками
В ДНР заявили о повреждении школы в Горловке при обстреле со стороны ВСУ
Лента
новостей
Флаг России в ресторане отеля на побережье Коста-Дорада в Испании
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Севастополь
Генсек НАТО объяснил, почему Крым вошел в состав России
Местные жители на КПП Станица Луганская в Луганской области. 2 августа 2019
Киев объяснил, почему не начинает ремонт моста в Станице Луганской
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
В ДНР запустили портал для онлайн-записи на получение российских паспортов
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД
На месте ДТП в Сасовском районе Рязанской области. 6 августа 2019
В Рязанской области семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Военнослужащие сирийской армии в пригороде Дамаска Джоббар, где идут бои с мятежниками
Сирийская армия возобновила боевые действия в Идлибе
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Британия хочет ограничить полномочия России в ПАСЕ
Российские рубли
Рубль рухнул, госдолг продают: что будет после новых санкций США
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Лидер партии Зеленского рассказал о новых способах возвращения Донбасса
Стоп-кадр видео концерта Дженнифер Лопес в Москве
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся на груди во время концерта в Москве
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:47В ГИБДД опровергли гибель седьмого человека в ДТП в Рязанской области
09:45Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:38В Магадане несколько самолетов не смогли приземлиться из-за сильного дождя
09:33Экс-главу аэропорта Якутска посадили за взятки "на благородные цели"
09:33Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
09:08В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
09:07В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
09:07В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
09:00Ученые нашли способ снизить количество пожаров в горнопромышленных районах
09:00Прорыв в биоинженерии: найден способ управлять токсичностью наночастиц
Лента новостейМолния