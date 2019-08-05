В ЛНР назвали угрозу для специалистов на КПП "Станица Луганская" мнимой

ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко назвал мнимой угрозу для специалистов с подконтрольной Киеву территории Донбасса, которые должны проводить разминирование на КПП "Станица Луганская".
В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста. Позднее в Киеве заявили, что не могут приступить к ремонту из-за отсутствия гарантий безопасности для специалистов.
"Несмотря на мирные устремления руководства республики и Народной милиции, украинская сторона не торопится выполнять свою часть договора, ссылаясь на мнимую угрозу для специалистов по разминированию", - заявил Филипоненко на брифинге.
По его словам, Народная милиция ЛНР в полном объеме выполняет условия перемирия, что было отмечено первым замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марком Этерингтоном.
"Все заявления об отсутствии гарантий безопасности с нашей стороны являются жалкой попыткой оправдать невыполнение лживых обещаний украинской стороны по ремонту моста через реку Северский Донец", - заявил представитель оборонного ведомства ЛНР.
4 августа, 17:10Киев изменит режим работы пункта пропуска "Станица Луганская"