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РИА Новости

Генконсул США в Екатеринбурге Пол Картер покидает должность

Вчера, 13:51
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГенеральный консул США в Екатеринбурге Пол М. Картер
Генеральный консул США в Екатеринбурге Пол М. Картер
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг - РИА Новости, Ольга Ерачина. Генеральный консул США в Екатеринбурге Пол Картер в августе покидает свою должность после двух лет работы на этом посту, сообщили РИА Новости в генконсульстве в ответ на официальный запрос.
"В августе генеральный консул США доктор Пол Картер завершит свой двухлетний срок службы в Екатеринбурге, как было запланировано изначально. Мы представим нового генерального консула США, когда этот дипломат прибудет в Россию", - говорится в ответе генконсульства.
Также в минувшую пятницу свой пост покинул генконсул Германии в Екатеринбурге Штефан Кайль, сообщает генконсульство.
"В минувшую пятницу генеральный консул доктор Штефан Кайль покинул Екатеринбург в связи с завершением срока службы", - отмечается в сообщении.
Сам генконсул рассказал, что прожил в Екатеринбурге четыре очень насыщенных и полных событий года.
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"Я сердечно благодарю всех за сотрудничество и поддержку, все вместе мы достигли многого. Генеральное консульство имеет высокую оценку как в Екатеринбурге, так и в других регионах нашего обширного консульского округа, что является результатом отличной и слаженной работы всей команды. Я помню все места, где мне довелось поработать за 30 лет службы, город Екатеринбург и генеральное консульство всегда будут занимать в моем сердце особое место", - приводятся в сообщении слова генконсула.
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