На участие в электронном голосовании в Москве поступило более 600 заявок

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более 600 заявок на участие в электронном голосовании на выборах в Московскую городскую думу поступило на официальный сайт мэра Москвы за 12 дней, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

"Всего в трех округах подали заявки на участие в электронном голосовании 612 избирателей. В округе 1 принято 488 заявок, в 10-м округе - 88 заявок, в 30-м округе - 36 заявок", - сказал Венедиктов в ходе заседания Общественной палаты Москвы в понедельник.

Венадиктов добавил, что прием заявок на участие в электронном голосовании был открыт на портале мэра Москвы 24 июля.

Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.