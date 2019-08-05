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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

На участие в электронном голосовании в Москве поступило более 600 заявок

Вчера, 13:48
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© РИА Новости / Алексей Ничукин / Перейти в фотобанкЗдание Мосгоризбиркома
Здание Мосгоризбиркома
© РИА Новости / Алексей Ничукин
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Здание Мосгоризбиркома. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более 600 заявок на участие в электронном голосовании на выборах в Московскую городскую думу поступило на официальный сайт мэра Москвы за 12 дней, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
"Всего в трех округах подали заявки на участие в электронном голосовании 612 избирателей. В округе 1 принято 488 заявок, в 10-м округе - 88 заявок, в 30-м округе - 36 заявок", - сказал Венедиктов в ходе заседания Общественной палаты Москвы в понедельник.
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Венадиктов добавил, что прием заявок на участие в электронном голосовании был открыт на портале мэра Москвы 24 июля.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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