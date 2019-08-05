В Челябинской области более 120 тысяч человек наблюдаются у психиатров

ЧЕЛЯБИНСК, 5 авг – РИА Новости. Более 120 тысяч человек в настоящее время находятся под наблюдением у психиатров в Челябинской области, которая, по данным Минздрава РФ, стала пятой в списке регионов по числу пациентов с психическими расстройствами, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Ранее Минздрав России назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами. Как сообщает RT, больше всего зарегистрированных случаев оказалось в Санкт-Петербурге — 4700. Второе место заняла Москва с показателем 2800. В первую пятерку также вошли Татарстан (2500), Башкирия (2400) и Челябинская область (2100).

"В Челябинской области под наблюдением у психиатров находятся более 121,3 тысячи человек, из них более 26,4 тысячи детей. У этих людей наблюдаются расстройства различной степени тяжести - от самых легких, требующих регулярного посещения лечащего врача и выполнения его рекомендаций, до тяжелых, требующих госпитализации", - говорится в сообщении.

В минздраве пояснили, что более 121,3 тысячи человек – это число людей, находящихся под наблюдением у врачей с недугами разной степени тяжести, в опубликованный минздравом РФ список попала лишь определенная группа.

По данным минздрава области, в регионе работают областной психоневрологический диспансер и шесть психоневрологических больниц, в больницах области также функционируют два детских диспансерных психиатрических отделения и шесть взрослых. Кроме того, принять пациентов готовы в 34 кабинетах участковых психиатров для взрослых и 13 - для детей.

Кроме того, в регионе работает телефон доверия, по которому любой желающий может получить квалифицированную психологическую помощь: 8 (351) 269-77-77.