Фигурант дела о крушении Ил-76 написал рапорт об увольнении из ВСУ

КИЕВ, 5 авг - РИА Новости. Генерал-майор Виктор Назаров, которого суд признал виновным в гибели украинских военных при крушении самолета Ил-76 в Донбассе, заявил, что подал рапорт об увольнении из Вооруженных сил Украины по собственному желанию.

В июне 2014 года в районе луганского аэропорта был сбит украинский военный самолет Ил-76, в результате чего погибли 40 десантников и девять членов экипажа. Задействованные в спецоперации силовики заявили, что самолет сбили ополченцы. В конце марта 2017 года суд в Днепропетровской области приговорил генерал-майора генштаба Украины Виктора Назарова к семи годам лишения свободы, признав виновным в халатном отношении к военной службе, которое стало причиной крушения самолета. Он подал апелляцию, она еще рассматривается судом. Поэтому Назаров и дальше продолжал службу в ВСУ.

"Я подал рапорт об увольнении по собственному желанию и жду решения генерального штаба и министерства обороны. Это связано с судебным делом. Я решил сосредоточить усилия именно на уголовном деле, работе в судах, борьбе. И моя цель, чтобы наконец от слова перешли к делу и правосудие было правосудным, и чтобы приговоры соответствовали закону, а не были политически мотивированными или такими, которые опираются на только общественный резонанс ", - сказал Назаров украинскому изданию "Громадское"

По мнению Назарова, приговор Павлоградского суда, по которому его приговорили к семи годам лишения свободы, незаконный. Защита генерал-майора настаивала на исследовании выводов экспертных учреждений во Львове и Киеве, так как считает, что между результатами двух экспертиз, проведенных в феврале и в мае 2015 года, есть разногласия.

"В 2017-м мы подали апелляцию. Она продолжалась в течение года, апелляционная инстанция прислушалась к нашим аргументам - назначила повторную экспертизу. Она продолжалась фактически девять месяцев. Из-за ликвидации Апелляционного суда Днепропетровской области и образования Днепровского апелляционного суда апелляционную жалобу теперь рассматривает коллегия судей в новом составе", - пояснил Назаров.