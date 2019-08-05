В Новосибирске осудили водителя, ударившего полицейского об столб

НОВОСИБИРСК, 5 авг – РИА Новости. Суд в Новосибирске приговорил к 12 годам колонии строгого режима 27-летнего местного жителя за посягательство на жизнь полицейского, которого он "отцепил" от машины, врезавшись в столб, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, 24 апреля 2018 года в поле зрения двух полицейских попали трое мужчин, которые находились в машине Toyota. Предположив, что они могут быть причастны к кражам из автомашин, стражи порядка подошли к ним, предъявили служебные удостоверения и попросили выйти.

"Водитель автомашины не выполнил законное требование полицейских. Начал движение с целью скрыться от сотрудников правоохранительных органов. В это время один из полицейских заметил опущенное вниз стекло водительской двери, схватился руками за руль автомобиля, предпринял меры к его остановке", - рассказали в СК.

Водитель, поняв, что полицейский не отпустит руль, наехал машиной и державшимся за нее человеком на бетонную опору столба линии электропередачи. Получивший серьезные травмы полицейский упал на землю, а подозреваемый с приятелями скрылся с места происшествия. Напарник вызвал скорую помощь и подкрепление.