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РИА Новости

Возле зоны отчуждения Чернобыльской АЭС задержали шестерых сталкеров

Вчера, 13:19
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредупреждающий знак и заброшенный дом на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника
Предупреждающий знак и заброшенный дом на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 5 авг - РИА Новости. Украинские правоохранители задержали шестерых сталкеров, которые пытались незаконно попасть в зону отчуждения Чернобыльской АЭС, двое из них граждане Литвы, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Вчера… задержали шестерых экстремальных туристов - двух из Литвы и четырех наших соотечественников, которые пытались незаконно попасть в зону отчуждения в Киевской области", - говорится в сообщении.
На нарушителей составили протоколы за нарушение требований режима радиационной безопасности.
По данным ведомства, с начала 2019 год при попытке незаконно попасть в зону отчуждения Чернобыльской АЭС задержаны более 70 человек, среди них - граждане Украины, Чехии, Казахстана, Белоруссии и России.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
Предупреждающая табличка на территории зоны отчуждения ЧАЭС
14 июля, 15:02
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