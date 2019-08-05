Более шести тысяч наблюдателей от ОП будут работать на выборах в Мосгордуму

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более 6 тысяч человек будут работать наблюдателями на выборах в Московскую городскую думу от Общественной палаты Москвы, свыше 70% зарегистрированных - люди от 18 до 35 лет, сообщил руководитель аппарата столичной ОП Алексей Спиваков.
"Заявочная кампания завершена. Всего в качестве наблюдателей на выборах в Московскую городскую думу будут работать 6246 человек", - сообщил Спиваков на заседании ОП.
По его словам, 74% зарегистрированных - это горожане в возрасте от 18 до 35 лет. Некоторые из них ранее уже работали в качестве общественных наблюдателей.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Всего зарегистрированы 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября.