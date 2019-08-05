В Красноярском крае девочка погибла на озере, попав под винт моторной лодки

КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Девочка погибла во время купания на озере Большое Красноярского края, попав под винт работающей моторной лодки, сообщает ГСУСК региона.
"На озере Большое в Шарыповском районе неустановленный мужчина, управляя моторной лодкой, опасно приблизился к береговой линии и допустил наезд на находящуюся в воде девятилетнюю девочку, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.
По данным СК, мужчина был найден в тот же день. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").
19 июля 2009, 13:25Отдыхающая погибла в Сочи, попав под винт моторной лодки"Около 12 часов отдыхающая на пляже женщина заплыла за 200-метровый буек для маломерных судов и в результате попала под винт проходящей мотолодки "Тунец", - сообщил РИА Новости руководитель инспекции по маломерным судам МЧС Адлерского района Сочи Анатолий Мазур.