В Красноярском крае девочка погибла на озере, попав под винт моторной лодки

Отдыхающая погибла в Сочи, попав под винт моторной лодки "Около 12 часов отдыхающая на пляже женщина заплыла за 200-метровый буек для маломерных судов и в результате попала под винт проходящей мотолодки "Тунец", - сообщил РИА Новости руководитель инспекции по маломерным судам МЧС Адлерского района Сочи Анатолий Мазур.