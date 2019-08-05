Бритни Спирс рассказала, как провела выходные с сыновьями

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Бритни Спирс рассказала в Инстаграме о том, как в минувшие выходные сходила с сыновьями Шоном и Джейденом в Диснейленд в Лос-Анджелесе.
"Прекрасно провели время в Диснейленде. Мои мальчики стали старше, и им не нравится фотографироваться. Поэтому я была очень рада, когда они согласились сделать совместный кадр", - написала певица.
Вместе с детьми она покаталась на аттракционах и перекусила в кафе.
Несмотря на скандалы с бывшим менеджером, отцом, а также проблемы со здоровьем, Бритни Спирс старается больше времени проводить с 13-летним Шоном и 12-летним Джейденом. О чем сообщает в соцсетях.