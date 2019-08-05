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РИА Новости
Культура

Бритни Спирс рассказала, как провела выходные с сыновьями

Вчера, 14:25
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© AP Photo / Invision/Matt SaylesБритни Спирс на церемонии награждения на Teen Choice Awards в Лос-Анджелесе, США
Бритни Спирс на церемонии награждения на Teen Choice Awards в Лос-Анджелесе, США
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Бритни Спирс рассказала в Инстаграме о том, как в минувшие выходные сходила с сыновьями Шоном и Джейденом в Диснейленд в Лос-Анджелесе.
"Прекрасно провели время в Диснейленде. Мои мальчики стали старше, и им не нравится фотографироваться. Поэтому я была очень рада, когда они согласились сделать совместный кадр", - написала певица.
Вместе с детьми она покаталась на аттракционах и перекусила в кафе.
Несмотря на скандалы с бывшим менеджером, отцом, а также проблемы со здоровьем, Бритни Спирс старается больше времени проводить с 13-летним Шоном и 12-летним Джейденом. О чем сообщает в соцсетях.
Певица Бритни Спирс
15 июня, 06:54
Бывшему менеджеру Бритни Спирс запретили приближаться к певице
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