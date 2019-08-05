Бритни Спирс рассказала, как провела выходные с сыновьями

Бритни Спирс на церемонии награждения на Teen Choice Awards в Лос-Анджелесе, США

© AP Photo / Invision/Matt Sayles Бритни Спирс на церемонии награждения на Teen Choice Awards в Лос-Анджелесе, США

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Бритни Спирс рассказала в Инстаграме о том, как в минувшие выходные сходила с сыновьями Шоном и Джейденом в Диснейленд в Лос-Анджелесе.

"Прекрасно провели время в Диснейленде. Мои мальчики стали старше, и им не нравится фотографироваться. Поэтому я была очень рада, когда они согласились сделать совместный кадр", - написала певица.

Вместе с детьми она покаталась на аттракционах и перекусила в кафе.