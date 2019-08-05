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РИА Новости
Туризм

РСТ: иностранцы не отказываются от туров по Транссибу из-за лесных пожаров

Вчера, 13:40
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© РИА Новости / Кирилл ШипицинСкала Откол вдоль маршрута экскурсионного поезда на КБЖД
Скала Откол вдоль маршрута экскурсионного поезда на КБЖД
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские туроператоры, которые занимаются приемом иностранных туристов в регионах Сибири, отмечают, что отказов от туров со стороны зарубежных гостей практически нет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
По словам собеседника агентства, сибирские пожары, помимо очевидных негативных последствий, могут нанести региону дополнительный вред – долгосрочное снижение въездного турпотока. Города, где делают экскурсионные остановки туристы, путешествующие по Транссибирской магистрали – Новосибирск, Красноярск, Иркутск – накрыл удушающий смог. Тюрина отметила, что традиционно большинство пассажиров Транссиба – иностранцы.
"Лесные пожары чередуются с сильными ливнями, которые вызывают оползни и размывают дороги. С 28 по 30 июля из-за камнепада была закрыта Кругобайкальская железная дорога. Представители сибирского турбизнеса отмечали сильную задымленность и невозможность фотографировать из-за плохой видимости, - сказала она. - Впечатления у туристов, конечно, испорчены. И хотя отказов от туров нет, есть опасения, что в дальнейшем турпоток может сократиться, если ситуация не улучшится".
Зарубежные операторы, отправляющие туристов по Транссибу, в беседе с представителями РСТ подчеркнули, что клиенты с пониманием относятся к сообщениям об изменениях в программе тура в связи с погодными условиями. По их словам, время от времени партнеры задают вопросы о пожарах, однако аннуляций за этим не следует.
Туроператоры Сибири регулярно мониторят прогнозы метеослужб по направлению ветра, возможным осадкам, отслеживают сводки о распространении пожаров.
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