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РИА Новости

В ГД призвали пересмотреть систему полномочий по тушению лесных пожаров

Вчера, 12:51
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке требует пересмотра системы распределения полномочий в данной сфере, поскольку действующая показала себя недееспособной, заявил руководитель фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.
В Государственной думе в понедельник проходит рабочее совещание комитетов по экологии и по безопасности и противодействию коррупции с представителями МЧС, Генпрокуратуры, МВД по вопросу лесных пожаров.
В своем выступлении Неверов предложил обсудить конкретные вопросы по реформированию законодательства, касающиеся и системы лесничества, и учета лесного хозяйства, и качества прогнозирования.
"Пора вернуться к вопросу распределения полномочий между федеральными органами власти, региональными и местными - действующая конструкция оказывается нерабочей", - заявил Неверов.
Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев также отметил, что сегодня основные полномочия по тушению пожаров в регионах закреплены за самими субъектами. "Надо внимательно посмотреть, правильно эти полномочия распределены", - добавил он.
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Госдума РФСергей НеверовОбщество
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