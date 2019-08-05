В ГД призвали пересмотреть систему полномочий по тушению лесных пожаров

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке требует пересмотра системы распределения полномочий в данной сфере, поскольку действующая показала себя недееспособной, заявил руководитель фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

В Государственной думе в понедельник проходит рабочее совещание комитетов по экологии и по безопасности и противодействию коррупции с представителями МЧС, Генпрокуратуры, МВД по вопросу лесных пожаров.

В своем выступлении Неверов предложил обсудить конкретные вопросы по реформированию законодательства, касающиеся и системы лесничества, и учета лесного хозяйства, и качества прогнозирования.

"Пора вернуться к вопросу распределения полномочий между федеральными органами власти, региональными и местными - действующая конструкция оказывается нерабочей", - заявил Неверов.