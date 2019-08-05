Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T12:46Z
https://ria.ru/20190805/1557174761.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155717/33/1557173372_0:306:3098:2048_1036x0_80_0_0_144d084014e6765f2fbf2d21d5e95b83.jpg
РИА Новости

Перспектив вступления ДВЗЯИ в силу нет, заявил Рябков

Вчера, 12:46
365
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Перспектив вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний нет, поскольку администрация США отказалась от намерения обеспечить его ратификацию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Перспектив вступления этого договора в силу нет после того, как администрация США, по сути дела, отказалась от намерения обеспечить его ратификацию в сенате. Без американской ратификации, как и без ратификации еще семью странами этого договора, он вступить в силу не может", - сообщил Рябков на брифинге.
Здание Министерства иностранных дел РФ
28 июня, 21:09
МИД подтвердил приверженность выполнению обязательств по ДВЗЯИ
"Там (в договоре) есть так называемый список 44 государств, ратификация которых императивна для вступления договора в силу. Осталось восемь, США в их числе. Понятно, что те, кто не ратифицировал пока еще, будут оглядываться на США", - пояснил дипломат.
По мнению Рябкова, ДВЗЯИ может оказаться реликтом прежней эпохи, когда были большие ожидания и надежды на то, что многосторонняя дипломатия в сфере международной безопасности будет идти от успеха к успеху. "Сейчас, к сожалению, из-за действий Вашингтона мы видим демонтаж элемент за элементом всей архитектуры международной безопасности", - подчеркнул замглавы МИД РФ.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят Генеральной ассамблеей ООН в 1996 году, но не вступил в силу, поскольку не подписан или не ратифицирован рядом стран, в том числе США. Все европейские страны, включая Россию, Великобританию и Францию, ратифицировали ДВЗЯИ. В 2013 году Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, заявил о намерении добиваться ратификации договора в США к 2016 году, однако этого так и не произошло.
Здание Министерства иностранных дел РФ
17 июня, 14:05
В российском МИД ответили на обвинения со стороны США в нарушении ДВЗЯИ
500100
Обсудить 1
Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ)Сергей РябковРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков рассказал о последствиях отсутствия моратория на размещение ракет
РИА
Новости
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД. 5 августа 2019
Рябков объяснил, почему США вышли из ДРСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД. 5 августа 2019
Россия не будет участвовать в гонке вооружений в Азии, заявил Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Россия не пересмотрит военную доктрину после развала ДРСМД, заявил Рябков
Лента
новостей
Участники акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг
Полиция Гонконга задержала 82 человека во время протестов
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
ДСНВ выполняется достаточно эффективно, заявил Рябков
Военнослужащие поднимают флаг НАТО
НАТО объяснила причины расширения деятельности альянса после холодной войны
Листовка с призывом не голосовать за олигархов накануне парламентских выборов в Молдавии
В Молдавии завели уголовное дело по факту узурпации власти в июне 2019 года
Выставка Сделано в Америке у здания Белого дома в Вашингтоне
В МИД прокомментировали планы США по развертыванию ракет
Американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon
Американский самолет заметили вблизи российской базы в Сирии
Сергей Рябков
В МИД рассказали, что нужно учитывать в новых соглашениях по вооружениям
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Рябков рассказал об ответе России на развертывание ракетных систем США
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков рассказал о ситуации после выхода США из СВПД
Космический аппарат МКА-Н
Суд обязал частную компанию вернуть деньги за неработающие спутники
Даниил Конон, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, на заседании Пресненского суда города Москвы
По делу о массовых беспорядках в Москве арестовали восьмого обвиняемого
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:50В партии Зеленского призвали создать фонд допфинансирования депутатов Рады
09:48Экс-глава отдела приставов в Югре "замяла" 200 дел, чтобы меньше работать
09:47В ГИБДД опровергли гибель седьмого человека в ДТП в Рязанской области
09:45Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:38В Магадане несколько самолетов не смогли приземлиться из-за сильного дождя
09:33Экс-главу аэропорта Якутска посадили за взятки "на благородные цели"
09:33Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
09:08В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
09:07В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
09:07В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
Лента новостейМолния