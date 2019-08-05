Перспектив вступления ДВЗЯИ в силу нет, заявил Рябков

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Перспектив вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний нет, поскольку администрация США отказалась от намерения обеспечить его ратификацию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Перспектив вступления этого договора в силу нет после того, как администрация США, по сути дела, отказалась от намерения обеспечить его ратификацию в сенате. Без американской ратификации, как и без ратификации еще семью странами этого договора, он вступить в силу не может", - сообщил Рябков на брифинге.

"Там (в договоре) есть так называемый список 44 государств, ратификация которых императивна для вступления договора в силу. Осталось восемь, США в их числе. Понятно, что те, кто не ратифицировал пока еще, будут оглядываться на США", - пояснил дипломат.

По мнению Рябкова, ДВЗЯИ может оказаться реликтом прежней эпохи, когда были большие ожидания и надежды на то, что многосторонняя дипломатия в сфере международной безопасности будет идти от успеха к успеху. "Сейчас, к сожалению, из-за действий Вашингтона мы видим демонтаж элемент за элементом всей архитектуры международной безопасности", - подчеркнул замглавы МИД РФ.