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РИА Новости

Рябков рассказал о последствиях отсутствия моратория на размещение ракет

Вчера, 12:45
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В отсутствие моратория между РФ и США на размещение ракетных систем, Россия будет вынуждена создавать свой потенциал в этой области для обеспечения собственной безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"В отсутствие взаимного моратория единственным способом оградить нашу безопасность от подобных посягательств может стать только создание потенциала в этой области, способного несколько встряхнуть наших оппонентов и вынудить их все-таки не однобоко смотреть на происходящее, а видеть перспективу, видеть объемность всей картинки", - сказал Рябков на брифинге.
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