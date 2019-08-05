Рябков рассказал о последствиях отсутствия моратория на размещение ракет

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В отсутствие моратория между РФ и США на размещение ракетных систем, Россия будет вынуждена создавать свой потенциал в этой области для обеспечения собственной безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"В отсутствие взаимного моратория единственным способом оградить нашу безопасность от подобных посягательств может стать только создание потенциала в этой области, способного несколько встряхнуть наших оппонентов и вынудить их все-таки не однобоко смотреть на происходящее, а видеть перспективу, видеть объемность всей картинки", - сказал Рябков на брифинге.