В Тихом океане у берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,0

Подземные толчки зафиксированы в 09.01 по времени UTC (12.01 мск). Эпицентр располагался в 309 километрах к северу от столицы Тонга города Нукуалофа и в 57 километрах к северо-западу от второго по численности населения города Неиафу. Очаг залегал на глубине 80 километров.