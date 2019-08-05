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РИА Новости

В Тихом океане у берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,0

Вчера, 12:43
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Тихом океане у берегов королевства Тонга, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки зафиксированы в 09.01 по времени UTC (12.01 мск). Эпицентр располагался в 309 километрах к северу от столицы Тонга города Нукуалофа и в 57 километрах к северо-западу от второго по численности населения города Неиафу. Очаг залегал на глубине 80 километров.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
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