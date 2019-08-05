В Москве отменили развод караулов на Соборной площади 10 августа

Церемонию развода караулов проводят в Кремле каждую неделю с середины апреля по конец октября.
Церемонию развода караулов проводят в Кремле каждую неделю с середины апреля по конец октября.
Участвуют рота специального караула и почетный кавалерийский эскорт полка.
Участвуют рота специального караула и почетный кавалерийский эскорт полка.
Музыкальное сопровождение обеспечивает Президентский оркестр.
Музыкальное сопровождение обеспечивает Президентский оркестр.
Военнослужащие Президентского полка во время церемонии развода караулов.
Военнослужащие Президентского полка во время церемонии развода караулов.
Зрители, которые пришли на Соборную площадь, увидели конную карусель кавалеристов, динамичные перестроения военнослужащих и выполнение строевых приемов с оружием под музыку.
Зрители, которые пришли на Соборную площадь, увидели конную карусель кавалеристов, динамичные перестроения военнослужащих и выполнение строевых приемов с оружием под музыку.
Подобные церемонии проводили в царской России, но чаще не в Кремле, а в Санкт-Петербурге или в Петергофе.
Подобные церемонии проводили в царской России, но чаще не в Кремле, а в Санкт-Петербурге или в Петергофе.
В советские времена церемониал запомнился сменой часовых у мавзолея Ленина.
В советские времена церемониал запомнился сменой часовых у мавзолея Ленина.
Позже "пост номер один" восстановили у Могилы неизвестного солдата.
Позже "пост номер один" восстановили у Могилы неизвестного солдата.
Церемонию развода пеших и конных караулов возродили в 2005 году.
Церемонию развода пеших и конных караулов возродили в 2005 году.
Президентский полк — уникальная воинская часть. Он обеспечивает безопасность первых лиц государства и сохранность кремлевских ценностей.
Президентский полк — уникальная воинская часть. Он обеспечивает безопасность первых лиц государства и сохранность кремлевских ценностей.
Полк входит в состав Федеральной службы охраны, имеет статус спецслужбы и подчиняется непосредственно президенту России.
Полк входит в состав Федеральной службы охраны, имеет статус спецслужбы и подчиняется непосредственно президенту России.
Военнослужащие Президентского полка во время церемонии развода пеших и конных караулов.
Военнослужащие Президентского полка во время церемонии развода пеших и конных караулов.
Церемонию развода караулов проводят в Кремле каждую неделю с середины апреля по конец октября.
Участвуют рота специального караула и почетный кавалерийский эскорт полка.
Музыкальное сопровождение обеспечивает Президентский оркестр.
Военнослужащие Президентского полка во время церемонии развода караулов.
Зрители, которые пришли на Соборную площадь, увидели конную карусель кавалеристов, динамичные перестроения военнослужащих и выполнение строевых приемов с оружием под музыку.
Подобные церемонии проводили в царской России, но чаще не в Кремле, а в Санкт-Петербурге или в Петергофе.
В советские времена церемониал запомнился сменой часовых у мавзолея Ленина.
Позже "пост номер один" восстановили у Могилы неизвестного солдата.
Церемонию развода пеших и конных караулов возродили в 2005 году.
Президентский полк — уникальная воинская часть. Он обеспечивает безопасность первых лиц государства и сохранность кремлевских ценностей.
Полк входит в состав Федеральной службы охраны, имеет статус спецслужбы и подчиняется непосредственно президенту России.
Военнослужащие Президентского полка во время церемонии развода пеших и конных караулов.