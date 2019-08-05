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РИА Новости

В Москве отменили развод караулов на Соборной площади 10 августа

Вчера, 12:40
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРазвод конных и пеших караулов Президентского полка
Развод конных и пеших караулов Президентского полка
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Развод конных и пеших караулов Президентского полка. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади отменена 10 августа из-за служебной занятости военнослужащих, говорится в сообщении центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.
"В связи со служебной занятостью военнослужащих Президентского полка 10 августа 2019 года церемониальный развод пеших и конных караулов Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России на Соборной площади проводиться не будет", - говорится в сообщении.
Церемония развода караулов Президентского полка в Кремле
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Церемонию развода караулов проводят в Кремле каждую неделю с середины апреля по конец октября.

Развод конных и пеших караулов Президентского полка
1 из 12

Церемонию развода караулов проводят в Кремле каждую неделю с середины апреля по конец октября.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Участвуют рота специального караула и почетный кавалерийский эскорт полка.

Развод конных и пеших караулов Президентского полка
2 из 12

Участвуют рота специального караула и почетный кавалерийский эскорт полка.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Музыкальное сопровождение обеспечивает Президентский оркестр.

Развод конных и пеших караулов Президентского полка
3 из 12

Музыкальное сопровождение обеспечивает Президентский оркестр.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Военнослужащие Президентского полка во время церемонии развода караулов.

Развод конных и пеших караулов Президентского полка
4 из 12

Военнослужащие Президентского полка во время церемонии развода караулов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Зрители, которые пришли на Соборную площадь, увидели конную карусель кавалеристов, динамичные перестроения военнослужащих и выполнение строевых приемов с оружием под музыку.

Развод конных и пеших караулов Президентского полка
5 из 12

Зрители, которые пришли на Соборную площадь, увидели конную карусель кавалеристов, динамичные перестроения военнослужащих и выполнение строевых приемов с оружием под музыку.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Подобные церемонии проводили в царской России, но чаще не в Кремле, а в Санкт-Петербурге или в Петергофе.

Развод конных и пеших караулов Президентского полка
6 из 12

Подобные церемонии проводили в царской России, но чаще не в Кремле, а в Санкт-Петербурге или в Петергофе.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В советские времена церемониал запомнился сменой часовых у мавзолея Ленина.

Развод конных и пеших караулов Президентского полка
7 из 12

В советские времена церемониал запомнился сменой часовых у мавзолея Ленина.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Позже "пост номер один" восстановили у Могилы неизвестного солдата.

Развод конных и пеших караулов Президентского полка
8 из 12

Позже "пост номер один" восстановили у Могилы неизвестного солдата.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Церемонию развода пеших и конных караулов возродили в 2005 году.

Развод конных и пеших караулов Президентского полка
9 из 12

Церемонию развода пеших и конных караулов возродили в 2005 году.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Президентский полк — уникальная воинская часть. Он обеспечивает безопасность первых лиц государства и сохранность кремлевских ценностей.

Развод конных и пеших караулов Президентского полка
10 из 12

Президентский полк — уникальная воинская часть. Он обеспечивает безопасность первых лиц государства и сохранность кремлевских ценностей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Полк входит в состав Федеральной службы охраны, имеет статус спецслужбы и подчиняется непосредственно президенту России.

Развод конных и пеших караулов Президентского полка
11 из 12

Полк входит в состав Федеральной службы охраны, имеет статус спецслужбы и подчиняется непосредственно президенту России.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Военнослужащие Президентского полка во время церемонии развода пеших и конных караулов.

Развод конных и пеших караулов Президентского полка
12 из 12

Военнослужащие Президентского полка во время церемонии развода пеших и конных караулов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 12

Церемонию развода караулов проводят в Кремле каждую неделю с середины апреля по конец октября.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 12

Участвуют рота специального караула и почетный кавалерийский эскорт полка.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 12

Музыкальное сопровождение обеспечивает Президентский оркестр.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 12

Военнослужащие Президентского полка во время церемонии развода караулов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 12

Зрители, которые пришли на Соборную площадь, увидели конную карусель кавалеристов, динамичные перестроения военнослужащих и выполнение строевых приемов с оружием под музыку.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
6 из 12

Подобные церемонии проводили в царской России, но чаще не в Кремле, а в Санкт-Петербурге или в Петергофе.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 12

В советские времена церемониал запомнился сменой часовых у мавзолея Ленина.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 12

Позже "пост номер один" восстановили у Могилы неизвестного солдата.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
9 из 12

Церемонию развода пеших и конных караулов возродили в 2005 году.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
10 из 12

Президентский полк — уникальная воинская часть. Он обеспечивает безопасность первых лиц государства и сохранность кремлевских ценностей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
11 из 12

Полк входит в состав Федеральной службы охраны, имеет статус спецслужбы и подчиняется непосредственно президенту России.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
12 из 12

Военнослужащие Президентского полка во время церемонии развода пеших и конных караулов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
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