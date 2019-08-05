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РИА Новости

ДСНВ выполняется достаточно эффективно, заявил Рябков

Вчера, 12:37
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) выполняется достаточно эффективно, у России нет претензий к США по части верификационных процедур, кроме вопроса о переоборудовании части американских стратегических носителей, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Договор по СНВ выполняется достаточно эффективно и у нас нет претензий к тому, как США осуществляют протокол по проверке, как выполняются верификационные процедуры, за исключением известного сюжета, связанного с переоборудованием части американских стратегических носителей", - сказал Рябков во время брифинга в понедельник.
Предсказуемость в этой сфере очень важна и вся конструкция ДСНВ держится на равенстве прав и обязательств сторон, подчеркнул он.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
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