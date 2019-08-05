ДСНВ выполняется достаточно эффективно, заявил Рябков

"Договор по СНВ выполняется достаточно эффективно и у нас нет претензий к тому, как США осуществляют протокол по проверке, как выполняются верификационные процедуры, за исключением известного сюжета, связанного с переоборудованием части американских стратегических носителей", - сказал Рябков во время брифинга в понедельник.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.