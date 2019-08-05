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РИА Новости

В Сербии заявили о новых доказательствах преступлений "премьера" Косово

Вчера, 12:30
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© AP Photo / Visar KryeziuРамуш Харадинай
Рамуш Харадинай
© AP Photo / Visar Kryeziu
Рамуш Харадинай. Архивное фото
БЕЛГРАД, 5 авг – РИА Новости. Рабочая группа парламента Сербии собрала новые доказательства военных преступлений премьера самопровозглашенного Косово Рамуша Харадиная, которые может передать Специальному суду в Гааге, заявил глава группы Милован Дрецун.
Председатель комитета по Косово и Метохии Скупщины (парламента) Сербии и глава рабочей группы по сбору доказательств о преступлениях в крае в июле сообщил РИА Новости, что следствие по делу албанских боевиков в Специальном суде в Гааге входит в завершающую фазу.
Бывший полевой командир Освободительной армии Косово (ОАК) и нынешний косовский "премьер" Рамуш Харадинай 19 июля подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу. Там он предстал перед специальной прокуратурой международного суда по преступлениям в Косово, но по совету адвокатов воспользовался правом сохранять молчание. В ночь на 26 июля он вернулся в Приштину из Гааги и заявил, что продолжит возглавлять кабмин, несмотря на уход в отставку.
"Думаю, что мы на верном пути, у нас есть достаточно доказательств, но от специальной прокуратуры зависит оценка качества этих доказательств и решение о выдвижении обвинения", - заявил Дрецун в эфире национального телевидения Сербии.
По его словам, речь идет о собранных за годы работы показаниях жертв и свидетелей, приказах и шифровках ОАК, военных дневниках полевых командиров, документах штабов боевиков, картах, фотографиях и аудио- и видеоматериалах, в том числе о 160 незаконных тюрьмах косовоалбанских экстремистов.
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"Мы установили сотрудничество со специальной прокуратурой и работаем постепенно. Хотим знать, над какими делами они работают, и согласно этому предоставим документы. Мы создали таблицы преступлений, идентифицировали их, а также исполнителей и жертв", - сообщил сербский парламентарий.
Дрецун указал, что по его данным, Харадинай несет командную ответственность, так как один из руководителей лагерей для пленников, Идриз Баляй "непосредственно связан с ним и был под его командованием".
В Нидерландах ранее были созданы Специальный международный суд и Специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998-1999 годах, сообщившие о готовности работать только в июле 2017 года. Отправной точкой их действий стал доклад спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, посвященный преступлениям ОАК. Среди наиболее тяжких дел - наркоторговля, похищения людей, торговля органами. Спецпрокурор Джек Смит в конце октября 2018 года посетил Приштину, но до сих пор ни одного обвинения выдвинуто не было.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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