На КПП "Станица Луганская" обезвредили более 50 взрывоопасных предметов

ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. Специалисты МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики за четыре дня обезвредили более 50 взрывоопасных предметов на КПП "Станица Луганская" в Донбассе, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". С 1 августа начались работы по разминированию перед ремонтом моста.
"Всего за четыре дня проведения работ специалистами ЛНР обнаружено и обезврежено 54 взрывоопасных предмета (противопехотные мины, осколочные гранаты, фрагменты боевых частей ракет ПТУР и реактивных систем залпового огня (РСЗО)", - сообщил представитель ЛНР в СЦКК.
По его словам, для обеспечения безопасности населения пункт пропуска "Станица Луганская" в период с 3 по 10 августа работает до 18.00 (совпадает с мск). Он уточнил, что ежедневно после закрытия КПП выявленные взрывоопасные предметы и неразорвавшиеся боеприпасы будут обезвреживаться на месте.