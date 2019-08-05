На КПП "Станица Луганская" обезвредили более 50 взрывоопасных предметов

ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. Специалисты МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики за четыре дня обезвредили более 50 взрывоопасных предметов на КПП "Станица Луганская" в Донбассе, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". С 1 августа начались работы по разминированию перед ремонтом моста.

"Всего за четыре дня проведения работ специалистами ЛНР обнаружено и обезврежено 54 взрывоопасных предмета (противопехотные мины, осколочные гранаты, фрагменты боевых частей ракет ПТУР и реактивных систем залпового огня (РСЗО)", - сообщил представитель ЛНР в СЦКК.