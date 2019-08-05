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РИА Новости
Омская область

Омская область будет поставлять рапсовое масло в Китай

Вчера, 12:23
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© Фото : ИА «Омскрегион»Омская область будет поставлять рапсовое масло в Китай
Омская область будет поставлять рапсовое масло в Китай
© Фото : ИА «Омскрегион»
ОМСК, 5 авг – РИА Новости. Омская область в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" налаживает поставки рапсового масла в Китай, первый поезд уже готовится к отправке, сообщает в понедельник облправительство.
В настоящее время формирование ускоренного контейнерного поезда с рапсовым нерафинированным маслом в инновационной упаковке, произведенным на Омском маслоэкстракционном заводе, завершает группа компаний "Благо". Поезд будет состоять из 88 контейнеров с почти 1892 тонн масла.
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"Экспорт продукции масложировой отрасли региона занимает одну из ключевых позиций в общей структуре экспорта продукции АПК. По итогам 2018 года такой продукции отгружено в объеме 37 тысяч тонн на общую сумму 28 миллионов долларов, что составляет 17% от общего объема экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров. С учетом поставленных задач по развитию несырьевого экспорта наращивание объема вывоза продукции переработки масличных культур является одним из приоритетных направлений", - сказал начальник отдела переработки и товарного рынка Минсельхоза Омской области Константин Цыпленков.
Он отметил, что с учетом имеющихся сложностей с логистикой и удаленностью региона от экспортных портов на юге и востоке страны, использование железнодорожного транспорта остается для Омской области по сути единственным выходом на внешние рынки. Создание регулярного графика контейнерных поездов из региона - один из приоритетных проектов для развития экспортных поставок, курируемый минсельхозом региона и АО "РЖД".
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В ГК "Благо" пояснили, что ранее продукция Омского региона доставлялась в контейнерах автотранспортом в Новосибирскую область с последующей отправкой небольшими группами контейнеров в составе разных поездов по железной дороге со станции "Новосибирск-Восточный", что увеличивало конечную стоимость и срок доставки продукции.
Формирование и отправление поезда, состоящего из 88 контейнеров, по маршруту "Омск-Восточный" - станция "Находка-Восточная" будет производиться из контейнерного терминала Омска. Поезд позволит перевезти масло, загруженное в инновационную упаковку "Флекситанк Европак". Время в пути займет 10 суток. Далее контейнеры будут перегружены на фидерное судно (контейнеровоз), которое доставит груз по морю за один раз в порт города Чунцин в Китае.
Масложировая продукция (рапсовое, подсолнечное и соевое масло, маргарин, животные и растительные жиры) является ключевой отраслью для развития экспортного потенциала Омской области. Китай является приоритетным рынком для региона и одним из наиболее перспективных в части поставок российских масел.
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