Россия не пересмотрит военную доктрину после развала ДРСМД, заявил Рябков

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия не будет пересматривать свою военную доктрину после развала ДРСМД, ее формулировки выверены и ориентированы на перспективу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я не вижу причин для пересмотра нашей военной доктрины. Это документ, который носит фундаментальный и концептуально ориентированный на перспективу характер, формулировки предельно выверены, они не должны все время рихтоваться, как-то меняться в зависимости от тех или иных обстоятельств", - заявил он.
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"Конечно, любой документ со временем требует обзора, в каких-то аспектах уточнения, но в связи с конкретно ситуацией вокруг ДРСМД я таких оснований не вижу", - добавил дипломат.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.