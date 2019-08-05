Россия не пересмотрит военную доктрину после развала ДРСМД, заявил Рябков

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия не будет пересматривать свою военную доктрину после развала ДРСМД, ее формулировки выверены и ориентированы на перспективу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я не вижу причин для пересмотра нашей военной доктрины. Это документ, который носит фундаментальный и концептуально ориентированный на перспективу характер, формулировки предельно выверены, они не должны все время рихтоваться, как-то меняться в зависимости от тех или иных обстоятельств", - заявил он.

"Конечно, любой документ со временем требует обзора, в каких-то аспектах уточнения, но в связи с конкретно ситуацией вокруг ДРСМД я таких оснований не вижу", - добавил дипломат.