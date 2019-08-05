Медведев отметил развитие торгово-экономического взаимодействия с Ливаном

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил председателя Совета министров Ливана Саада Харири с 75-летием установления дипломатических отношений между странами, сообщила пресс-служба российского кабмина.
"Россию и Ливан связывают дружественные и партнерские отношения. Поступательно развивается торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, реализуются совместные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре, науке и культуре", - цитирует пресс-служба послание Медведева.
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Российский премьер также выразил убежденность, что активная работа в межправительственном формате будет способствовать дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества, а также создаст условия для запуска новых перспективных инициатив по широкому спектру направлений.