Медведев отметил развитие торгово-экономического взаимодействия с Ливаном

"Россию и Ливан связывают дружественные и партнерские отношения. Поступательно развивается торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, реализуются совместные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре, науке и культуре", - цитирует пресс-служба послание Медведева.

Российский премьер также выразил убежденность, что активная работа в межправительственном формате будет способствовать дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества, а также создаст условия для запуска новых перспективных инициатив по широкому спектру направлений.