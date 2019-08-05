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РИА Новости

В Москворецком парке стартует цикл бесед о деревьях Москвы

Вчера, 12:05
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В Москворецком парке стартует цикл бесед о деревьях Москвы, сообщает пресс-служба Мосприроды.
"На лекции 5 августа речь пойдет о широколиственных породах. В ходе занятия посетители парка смогут познакомиться с представителями этой породы деревьев, особенностями строения, выявить разницу между широколиственными и хвойными, узнают, какие деревья являются "зелеными фильтрами", - говорится в сообщении.
Кроме того, на лекции 9 августа пройдет занятие "Хвойные деревья", 13 августа - "Ярусы леса", а 16 и 20 августа - интерактивная викторина "Дуб".
"С помощью микроскопа мы познакомимся с особенностями строения листа сосны и ели, пихты и кедра, узнаем, почему эти деревья называют вечнозелеными. Лекция "Ярусы леса" познакомит с лесным сообществом в целом и с наиболее характерными представителями каждого яруса леса: мхами и лишайниками, кустарниками и деревьями. А на викторине мы познакомимся с мифами и научными фактами, связанными с самым могучим представителем лесного сообщества, изготовим памятный сувенир в технике декупаж", - добавили в ведомстве.
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