В Москворецком парке стартует цикл бесед о деревьях Москвы

"На лекции 5 августа речь пойдет о широколиственных породах. В ходе занятия посетители парка смогут познакомиться с представителями этой породы деревьев, особенностями строения, выявить разницу между широколиственными и хвойными, узнают, какие деревья являются "зелеными фильтрами", - говорится в сообщении.

"С помощью микроскопа мы познакомимся с особенностями строения листа сосны и ели, пихты и кедра, узнаем, почему эти деревья называют вечнозелеными. Лекция "Ярусы леса" познакомит с лесным сообществом в целом и с наиболее характерными представителями каждого яруса леса: мхами и лишайниками, кустарниками и деревьями. А на викторине мы познакомимся с мифами и научными фактами, связанными с самым могучим представителем лесного сообщества, изготовим памятный сувенир в технике декупаж", - добавили в ведомстве.