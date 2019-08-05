Суд в Киеве рассмотрит иск Компартии по делу о запрете политсилы

КИЕВ, 5 авг – РИА Новости. Окружной административный суд Киева рассмотрит иск Коммунистической партии Украины (КПУ) к министерству юстиции об отмене приказа, согласно которому политическая сила попадает под закон о декоммунизации, сообщила в понедельник пресс-служба суда.

На Украине деятельность Компартии была запрещена по решению суда с 2015 года, однако обжалование этого решения до сих пор затягивается, поэтому запрет не вступил в силу.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство иску Петра Симоненко и Коммунистической партии Украины к Минюсту. Дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон", - говорится в сообщении.