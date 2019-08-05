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РИА Новости

Суд в Киеве рассмотрит иск Компартии по делу о запрете политсилы

Вчера, 12:03
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© РИА НовостиУлица Киева
Улица Киева
© РИА Новости
Улица Киева. Архивное фото
КИЕВ, 5 авг – РИА Новости. Окружной административный суд Киева рассмотрит иск Коммунистической партии Украины (КПУ) к министерству юстиции об отмене приказа, согласно которому политическая сила попадает под закон о декоммунизации, сообщила в понедельник пресс-служба суда.
На Украине деятельность Компартии была запрещена по решению суда с 2015 года, однако обжалование этого решения до сих пор затягивается, поэтому запрет не вступил в силу.
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"Окружной административный суд города Киева открыл производство иску Петра Симоненко и Коммунистической партии Украины к Минюсту. Дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон", - говорится в сообщении.
С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения. Украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность за изготовление и распространение коммунистической символики.
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