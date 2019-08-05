Роскомнадзор заблокировал 33 сайта, защищая авторские права телеканалов

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Роскомнадзор по решению суда ограничивает доступ к сайтам, где без соблюдения авторских прав выложены программы ряда телеканалов, 33 ресурса уже признаны пиратскими, сообщила пресс-служба ведомства.

"На основании определения Мосгорсуда Роскомнадзор принимает меры по ограничению доступа к интернет-ресурсам, которые с нарушением авторских прав транслируют телепередачи каналов: "Первый канал", "Дом Кино", "Бобер", "Первый канал Всемирная телесеть", "Телекафе/Telekafe/Telecafe", "Музыка Первого", "О!", "Время: далекое и близкое", - говорится в сообщении.

Как уточняют в пресс-службе, Роскомнадзор, защищая интеллектуальную собственность Первого канала, направил уведомления о необходимости удалить пиратский контент 39 сайтам из пула "Картины ТВ". Мосгорсуд установил, что все эти ресурсы без разрешения правообладателей транслировали передачи перечисленных телеканалов. Шесть из них предписание выполнили.