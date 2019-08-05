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РИА Новости

Роскомнадзор заблокировал 33 сайта, защищая авторские права телеканалов

Вчера, 11:54
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© РИА НовостиИнтернет-сайт с видеоконтентом
Интернет-сайт с видеоконтентом
© РИА Новости
Интернет-сайт с видеоконтентом. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Роскомнадзор по решению суда ограничивает доступ к сайтам, где без соблюдения авторских прав выложены программы ряда телеканалов, 33 ресурса уже признаны пиратскими, сообщила пресс-служба ведомства.
"На основании определения Мосгорсуда Роскомнадзор принимает меры по ограничению доступа к интернет-ресурсам, которые с нарушением авторских прав транслируют телепередачи каналов: "Первый канал", "Дом Кино", "Бобер", "Первый канал Всемирная телесеть", "Телекафе/Telekafe/Telecafe", "Музыка Первого", "О!", "Время: далекое и близкое", - говорится в сообщении.
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22 июля, 15:07
Роскомнадзор отметил рост жалоб на нарушение закона о персональных данных
Как уточняют в пресс-службе, Роскомнадзор, защищая интеллектуальную собственность Первого канала, направил уведомления о необходимости удалить пиратский контент 39 сайтам из пула "Картины ТВ". Мосгорсуд установил, что все эти ресурсы без разрешения правообладателей транслировали передачи перечисленных телеканалов. Шесть из них предписание выполнили.
"Не исполнившие решение суда 33 сайта внесены в реестр пиратских интернет-ресурсов. Операторы связи обязаны ограничить к ним доступ пользователей", - говорится в пресс-релизе.
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