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РИА Новости

Жителя Приангарья осудили за поджог леса

Вчера, 11:49
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛесные пожары в Сибири
Лесные пожары в Сибири
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Лесные пожары в Сибири. Архивное фото
ИРКУТСК, 5 авг - РИА Новости. Суд в Иркутской области признал виновным местного жителя в поджоге леса и приговорил его к обязательным работам, сообщает ГУМВД региона.
Боханский районный суд признал 18-летнего жителя села Середкино, виновным в поджоге леса. Указывается, что, находясь 26 апреля недалеко от деревни Нововоскресенка, молодой человек закурил сигарету и выбросил непотушенный окурок в сухую траву. В результате возник пожар, который уничтожил более 8 гектаров березового леса. Специалисты оценили ущерб в сумму, превышающую 60 тысяч рублей.
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В рамках уголовного дела была собрана достаточная доказательственная база, свидетельствующая о виновности местного жителя в повреждение лесных насаждений с причинением ущерба в результате неосторожного обращения с огнем, сообщили в ГУМВД региона.
Суд назначил наказание в виде 150 часов обязательных работ. "Также суд обязал подсудимого возместить оставшийся ущерб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд принял во внимание добровольное возмещение материального ущерба в размере 25 тысяч рублей и активное сотрудничество со следствием.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуИркутская областьРоссияПроисшествия
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