Жителя Приангарья осудили за поджог леса

ИРКУТСК, 5 авг - РИА Новости. Суд в Иркутской области признал виновным местного жителя в поджоге леса и приговорил его к обязательным работам, сообщает ГУМВД региона.

Боханский районный суд признал 18-летнего жителя села Середкино, виновным в поджоге леса. Указывается, что, находясь 26 апреля недалеко от деревни Нововоскресенка, молодой человек закурил сигарету и выбросил непотушенный окурок в сухую траву. В результате возник пожар, который уничтожил более 8 гектаров березового леса. Специалисты оценили ущерб в сумму, превышающую 60 тысяч рублей.

В рамках уголовного дела была собрана достаточная доказательственная база, свидетельствующая о виновности местного жителя в повреждение лесных насаждений с причинением ущерба в результате неосторожного обращения с огнем, сообщили в ГУМВД региона.

Суд назначил наказание в виде 150 часов обязательных работ. "Также суд обязал подсудимого возместить оставшийся ущерб", - говорится в сообщении.